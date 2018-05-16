Meslek lisesi öğrencilerine hibrit eğitimi

Toyota Türkiye Satış Sonrası Servis ve Eğitim Bölümü Sorumlusu İbrahim Uğur, Toyota Plaza Borovalı Satış Müdürü Fatih Kıldı, Toyota Plaza Borovalı Mekanik Formen Serkan Kırmızı ve Borovalı Otomotiv Kurumsal İletişim Uzmanı Pınar Kılınç’ın da katılımı ile gerçekleşen eğitimde, öğrenciler teknik bilginin yanı sıra hibrit araçları deneyimleme fırsatı yakaladı.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, Toyota Türkiye Satış Sonrası Servis ve Eğitim Bölümü Sorumlusu İbrahim Uğur’un hibrit motorların çalışma prensibi ve gelişen teknolojiye yönelik verdiği eğitim ile başladı. Öğrencilerin ilgi ile dinlediği eğitimin ardından, Toyota Plaza Borovalı Satış Müdürü Fatih Kıldı otomotiv sektörü ile ilgi güncel bilgiler aktardı. Türkiye’de otomotiv sektörünün hızlı bir gelişim süreci içerisinde olduğunu vurgulayan Kıldı, “Ülkemizde sektörün önünü çok açık olduğunu biliyoruz. Toyota’nın büyük ilgi gören CH-R modeli, ülkemizde üretilerek, dünyanın farklı ülkelerinde satışa sunuluyor. Bu tür gelişmeler, hem ülkemizin prestiji hem de istihdam açısından son derece önemli” dedi.

Teknik bilgi ve beceriye sahip olan meslek lisesi mezunlarına, sektör içinde büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kıldı, öğrencilerin otomotiv sektöründeki yeni teknolojileri takip etmesinin ve kendilerini sürekli geliştirerek donanımlarını arttırmalarının önemine değindi. Toyota Plaza Borovalı Mekanik Formen Serkan Kırmızı tarafından hibrit araçların çalışma prensiplerinin uygulama olarak anlatımı ile devam eden etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler test sürüşüne katıldı.

Minik çevrecilerin sürprizi

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen etkinlikte bir de sürpriz yaşandı. Çevre konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ödemiş Atatürk İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, “Toyota Hibrit” şarkısını söyleyerek seminere katılan konuşmacıları karşıladı. Minik çevrecilerin katılımı ile neşeli dakikalara sahne olan etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.