Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 16:00

Meslek lisesi öğrencilerine hibrit eğitimi

“Hibrit Sistemler” konulu seminerde Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Toyota yetkilileri bir araya geldi.

Meslek lisesi öğrencilerine hibrit eğitimi

16 Mayıs 2018 16:00

Toyota Türkiye Satış Sonrası Servis ve Eğitim Bölümü Sorumlusu İbrahim Uğur, Toyota Plaza Borovalı Satış Müdürü Fatih Kıldı, Toyota Plaza Borovalı Mekanik Formen Serkan Kırmızı ve Borovalı Otomotiv Kurumsal İletişim Uzmanı Pınar Kılınç’ın da katılımı ile gerçekleşen eğitimde, öğrenciler teknik bilginin yanı sıra hibrit araçları deneyimleme fırsatı yakaladı.


Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, Toyota Türkiye Satış Sonrası Servis ve Eğitim Bölümü Sorumlusu İbrahim Uğur’un hibrit motorların çalışma prensibi ve gelişen teknolojiye yönelik verdiği eğitim ile başladı. Öğrencilerin ilgi ile dinlediği eğitimin ardından, Toyota Plaza Borovalı Satış Müdürü Fatih Kıldı otomotiv sektörü ile ilgi güncel bilgiler aktardı. Türkiye’de otomotiv sektörünün hızlı bir gelişim süreci içerisinde olduğunu vurgulayan Kıldı, “Ülkemizde sektörün önünü çok açık olduğunu biliyoruz. Toyota’nın büyük ilgi gören CH-R modeli, ülkemizde üretilerek, dünyanın farklı ülkelerinde satışa sunuluyor. Bu tür gelişmeler, hem ülkemizin prestiji hem de istihdam açısından son derece önemli” dedi.


Teknik bilgi ve beceriye sahip olan meslek lisesi mezunlarına, sektör içinde büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kıldı, öğrencilerin otomotiv sektöründeki yeni teknolojileri takip etmesinin ve kendilerini sürekli geliştirerek donanımlarını arttırmalarının önemine değindi. Toyota Plaza Borovalı Mekanik Formen Serkan Kırmızı tarafından hibrit araçların çalışma prensiplerinin uygulama olarak anlatımı ile devam eden etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler test sürüşüne katıldı.



Minik çevrecilerin sürprizi


Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen etkinlikte bir de sürpriz yaşandı. Çevre konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ödemiş Atatürk İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, “Toyota Hibrit” şarkısını söyleyerek seminere katılan konuşmacıları karşıladı. Minik çevrecilerin katılımı ile neşeli dakikalara sahne olan etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç