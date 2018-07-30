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30 Temmuz 2018 11:28

Mesleki hava yolu hastalıklarında Türkiye’nin ilk laboratuvarı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, mesleki hava yolu hastalıklarının belirlenmesine yönelik kurduğu Türkiye’nin ilk “Spesifik Bronş Provakasyon Testi Laboratuvarı” ile hizmet veriyor.

Mesleki hava yolu hastalıklarında Türkiye’nin ilk laboratuvarı

30 Temmuz 2018 11:28


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yapılan testler ile çalışanların hangi maddeye karşı alerjilerinin olduğu tespit ediliyor. Çalışma ortamı koşullarının benzeri oluşturulan Spesifik Bronş Provakasyon Test Laboratuvarında çalışanların bu maddelere duyarlılıkları belirleniyor.


Yapılan klinik çalışmalar konusunda bilgi almak üzere Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalını ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ‘‘Akademisyenlerimiz mesleki hava yolu hastalıklarının tespitinde önemli bir çalışma yürütüyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumumuz mesleki hava yolu hastalığı şüphesi olan çalışanları üniversitemize sevk ederek çalışanın iş yerindeki maddelere hassasiyetinin olup olmadığının araştırılmasını istiyor. Akademisyenlerimiz bu laboratuvarda bulunan kabin sayesinde bir tür fabrika ortamı oluşturuyor ve hastalığın fabrika ortamında maruz kalınan madde ile ilişkili olup olmadığı araştırıyorlar. Ve bu araştırmanın sonucu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildiriliyor. Topluma hizmet anlamında değerlendirebileceğimiz bu çalışmayı Göğüs Hastalıkları Anabilim dalındaki hocalarımızın büyük bir başarısı olarak değerlendiriyor ve onları tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi tüm bilimsel ve akademik alt yapısı ile pek çok alanda ülkemize çok ciddi hizmetler sunmaya devam ediyor” dedi.


Spesifik Bronş Provakasyon Test Laboratuvarından sorumlu öğretim üyesi olan immunolojik ve allerjik hastalıklar yan dal uzmanı Doç. Dr. Özlem Göksel astım hastalığının kimyasal ve allerjen maddelere duyarlanma ile ortaya çıkabilen bazı riskli iş kollarında yüzde 50’lere varan oranda görülebilen önemli bir toplum sağlığı problemi olduğunu söyledi.



Uluslararası işbirliği ile hayata geçirildi


Başta astım olmak üzere tüm mesleki hava yolu hastalıklarının tanısına yönelik “Spesifik Bronş Provakasyon Testi” laboratuvarının Türkiye’de ilk kez 2013 yılında Finlandiya-Helsinki Üniversitesi ile işbirliği yapılarak kurulduğunu belirten Doç. Dr. Göksel, ‘‘Aslında uzun yıllardan beri Amerika’da ve Avrupa’da kullanılan bir sistem. Amacımız astım veya alerji şikayeti olan çalışanlarda bu şikayete neden olan maddeyi ve etkisini tespit edebilmek ve sonrasında hastayı güvenle o etkenden uzaklaştırmak. Bu testi, iş yerine giderek yapmamız ve orada tespit etmemiz mümkün değil. Ama özel havalandırma, basınç ve ısı sistemi olan bu kabinde bu analizleri daha rahat ve güvenilir bir şekilde yapabiliyoruz. Hastamızı kabin içerisine aldığımızda iş yerindeki ortamı simüle ederek onun duyarlı olduğu maddeye maruz kalmasını sağlıyoruz. Hastamızın gerçekten bir meslek astımı veya alerjisi olup olmadığını tespit ediyoruz. Bugüne kadar kuaför, marangoz, boyacı, hemşire ve diş teknisyenleri gibi çok çeşitli meslek gruplarından hastalarımıza “Spesifik Bronş Provakasyon Testi” kabini sayesinde, immünolojik ve alerjik tetkiklerle birlikte meslek astımı tanısı koyduk. Bu hastalarımızı Sosyal Güvenlik Kurumumuza resmi olarak rapor ettik’’ diye konuştu.


(MY)



Meslek hastalıklarının teşhisinde 40 kişilik çalışma ekibi


Mesleki astım hastalığı tanısı koymanın vazgeçilmez unsurları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Göksel, ‘‘Bu tanı çalışması mutlaka multidisipliner çalışma gerektiriyor. Bizim bölümüz dışında İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalından, Fen Fakültesi Biyokimya, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinden yaklaşık 40 kişilik büyük bir ekiple meslek hastalıklarının teşhisinde birlikte çalışıyoruz’’ dedi.




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