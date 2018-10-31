Mesut Toros: "Daha iyi bir Karşıyaka izleteceğiz"

Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka'da Teknik Direktör Mesut Toros, "Oyun felsefemizi oturttukça daha iyi bir Karşıyaka izleteceğiz" dedi.

Lig 2. Grup'ta bu hafta Pazarspor'u konuk etmeye hazırlanan Karşıyaka, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Mesut Toros, oyuncuların psikolojik olarak istenen seviyeye geldiğini söyledi. Toros, "Geldiğimizde futbolcuların alınan kötü sonuçlardan dolayı üzerlerinde bir moral bozukluğu vardı. Genç bir takım olduğumuz için yenilgilerden dolayı takımda psikolojik çöküntü olmuştu. Ancak yavaş yavaş çocukların toparlandıklarını görüyoruz. Onlarla aramızda karşılıklı bir güven duygusu oluştu. Bu süreçte yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Taraftarımızın da desteğiyle Karşıyaka üst sıralara çıkacak" şeklinde konuştu.

"Karşıyaka ile geçen sezon da görüşmem oldu"

Karşıyaka'nın içindeki bulunduğu süreci yakından takip ettiğini belirten Toros, "Geçen sezon da Karşıyaka ile bir görüşmem olmuştu. Kısmet bu sezonaymış. İzmirli olduğum için Karşıyaka'nın çok maçını izledim. İşimiz gereği altyapı maçlarını da izliyoruz. O yüzden takımı ve oyuncuları tanıyorum. Birbiriyle oynamaya alışkın genç bir takımız. Ben de durumu bilerek Karşıyaka'ya geldim. Takım savunmasında iyi durumdayız diyebilirim. Ancak ofansif anlamda daha becerikli olmamız gerekiyor. Kısa sürede bu sorunları çözüp ilk yarı sonuna kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların performansı ümit veriyor"

Bu hafta karşılaşacakları Pazarspor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerinin altını çizen Mesut Toros, "İç sahada taraftarımızın desteğiyle kendimize olan güvenimiz daha da artıyor. Bu hafta sahamızda Pazarspor'u konuk edeceğiz. Maç maç bakıyoruz ve bu hafta rakibimizi yenmek için sahaya çıkacağız. Maça oldukça hırslı hazırlanıyoruz. Futbolcularımın antrenmanda gösterdikleri performanstan oldukça memnunum. Pazarspor maçıyla birlikte bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Kazandıkça her şey daha güzel olacak. Oyun felsefemizi oturttuğumuz zaman daha iyi bir Karşıyaka izleteceğiz. Bu süreçte de oyuncularımız bunu yapabileceklerini bize gösteriyor" diye konuştu.

Toros ayrıca sakatlıkları bulunan Battal Demirbilek ve Doğukan İnci'nin durumlarının cuma günü belli olacağını sözlerine ekledi.