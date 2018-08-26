Metrelerce sürüklendiler, bir genç feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre feci kaza, saat 21.00 sıralarında Ödemiş Süleyman Demirel Mahallesi Ahrandı yolunda meydana geldi. İddialara göre 1081 Sokak’tan Ahrandı mevkii yönüne doğru ilerleyen Muammer E. (24) yönetimindeki 09 PA 159 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Canlı (27) idaresindeki 35 ZMU 29 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Ahmet Canlı ve yanındaki yolcu Orçun O. (19) metrelerce sürüklendi.

Kaza gürültüsünü duyan vatandaşlar, hemen durumu 112 ekipleri, itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki Ahmet Canlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı yolcu Orçun O. ise tedavi altına alındı. Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet Canlı’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise otomobil sürücüsü Muammer E.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol ise uzun süre sonra tekrar açıldı.