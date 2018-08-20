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20 Ağustos 2018 08:03

Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4.

Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

20 Ağustos 2018 08:03

kattan düşen yaşlı bir adam olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 06.00 sıralarında General Asım Gündüz Mahallesi 5715/13 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Adnan Beşbıyık henüz belirlenemeyen bir nedenle 4.kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Beşbıyık, beton zemine düşerek ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Beşbıyık’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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