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24 Haziran 2018 06:45

Metrelerce yükseklikten düştü hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde, metrelerce yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Metrelerce yükseklikten düştü hayatını kaybetti

24 Haziran 2018 06:45



Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 206/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Gürsel Topal İzmir Çevreyolunda yürüdüğü sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen talihsiz adam ağır yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan Topal’ı görünce, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. . Bunun üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Topal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Cumhuriyet savcısı Gürsel Topal’ın ölümü hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Topal’ın yaşamını yitirdiği noktada incelemede bulundu. Topal’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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