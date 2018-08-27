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27 Ağustos 2018 10:20

Metro ve tramvayda seferler sıklaşıyor

İzmir’de, raylı sistemlerin toplu ulaşım içindeki payı giderek artarken, okulların açılmasıyla devreye alınacak güz dönemi planıyla birlikte İzmir Metrosu’nda sefer sıklığı yoğun saatlerde 3,5 dakikaya kadar inecek.

Metro ve tramvayda seferler sıklaşıyor

27 Ağustos 2018 10:20

Tramvay Konak’ta 6 dakika, Karşıyaka’da ise 7,5 dakika sıklıkla sefer yapacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, günlük yolcu sayısı 350 binlere ulaşan İzmir Metrosu’nda halen 5 dakika olan sefer sıklığını, güz dönemi sefer planında yoğun saatlerde 3,5 dakika olarak düzenleyecek. Bu işletim sıklığı, İzmir’de bir toplu ulaşım sisteminde ilk kez uygulanacak. İzmir Metrosu’nun kent içi ulaşımı daha da hızlandıran ve konforu artıran yeni sefer planlamasıyla birlikte yolculuk talebinin de artması bekleniyor.


Karşıyaka Tramvayı’nda halen 10 dakika olan sefer sıklığı, güz dönemi sefer planı ile 7,5 dakika olarak düzenlenecek. Fahrettin Altay’dan başlayıp kent merkezini kat ederek Halkapınar’a kadar erişim sağlayan Konak Tramvayı’nda da okulların açılmasıyla birlikte yeni işletim planı çerçevesinde hizmet verilmeye başlanacak. Büyükşehir Belediyesi, bu güzergahta 7,5 dakika olan sefer sıklıkları 6 dakikaya inecek. Yeni düzenleme sonrası daha sık geçen tramvaylarla, hızlı ve konforlu kent içi ulaşım imkanı artacak. Metro ve tramvayda sefer sıklıklarının artırılmasıyla, kent merkezine araçla girme talebinin de azaltılması hedefleniyor




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