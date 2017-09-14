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14 Eylül 2017 23:58

Metronun önüne atladığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde metronun önüne atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Metronun önüne atladığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

14 Eylül 2017 23:58


İddiaya göre, akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin Şirinyer Metro istasyonunda Cumaovası - Aliağa arasında sefer yapan metronun önüne atladı. Olayı gören diğer yolcular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, metronun altında kalan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine, Aliağa yönüne giden metro seferleri geçici bir süre durduruldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri adamın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Öte yandan, adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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