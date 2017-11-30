Mevlid Kandili Aliağa’da dualarla idrak edildi

Muhammed’in (S.A.V.) doğum gününün sene-i devriyesi olan ‘Mevlid Kandili’ Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen özel programla idrak edildi. İlahilerin okunup Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin yapıldığı gecede eller semaya açılarak dualar edildi.

Aliağa Belediyesi Enka Salonunda düzenlenen programa; Dünya Ezbere Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Eğitimci Yazar Hafız Selman Okumuş ile birlikte Dünya Kur-an Okuma Birincisi Hafız Mutasımbillah, Dünya Kur-an Okuma Birincisi Hafız Remzi Er, Dünya Kur-an okuma birincileri Faruk Şahin ve Muharrem Şahin konuk oldu. Binlerce kişiye unutamayacakları bir Kur’an ve dua gecesi yaşatan ünlü hafızlar, okudukları Mevlid-i Şerif ve ilahilerle dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Yaklaşık üç saat süren programa Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Belediyesi Meclis Üyeleri ve Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte binlerce Aliağalı katıldı. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin ise Mevla’ya yöneldiği program öncesinde vatandaşlara içinde kandil simidi, Konya şekeri, badem şekeri ve fıstıklı lokum bulunan 4 bin adet kandil paketi dağıtıldı.

Program sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, hafızları tek tek tebrik etti. Gelecekte Dünya Kur’an Okuma Şampiyonası’nı Aliağa’da gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Serkan Acar, “Bu mübarek Mevlid Kandilinde, bu güzel sesleriyle kulağımızın pasını silen hafızlarımızdan Allah razı olsun. Kendilerine Aliağa halkı adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah tekrar tekrar Aliağa’da buluşuruz. Gelecekte dünya Kur’an Okuma Şampiyonasını Aliağa’da gerçekleştirmek istiyoruz. Çok değerli hafızlarımız, bizim hafızlarımıza da örnek oluyor” diye konuştu.