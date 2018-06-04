Meyve ve Sebze Orkestrasına Türkiye derecesi

İzmir’in Bergama İlçesinde Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, müzik öğretmenleri Yahya Çelebi ile birlikte 4006 TÜBİTAK Fuarının müzik ayağında meyve ve sebzeden oluşturdukları orkestra ile Türkiye derecesi elde etti.

Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Kazak, “4006 TÜBİTAK Fuarı okulumuzun projelerinden biri olan müzik projesi ile İzmir’de düzenlenen fuarda göz doldurdu ve tüm katılımcıların beğenisini kazandı. Okulumuzda açtığımız sergiye katılarak bizlere onur ve destek veren Bergamalı sanatçımız Hüsnü Şenlendirici ile daha da hareketlendi ve şenlendi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencilerinin okullarında açtığı sergiye klarneti ile destek vermeye gelen Hüsnü Şenlendirici meyve ve sebzeden oluşturdukları orkestrası ile birlikte mini bir konser verdi. Konserin ardından görüşlerini dile getiren Bergamalı klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, “ Bergama’mızdaki güzel ve iyi olan her şeyde mutlaka bulunmak istiyorum. Bugün de okulumuzun güzel bir çalışmasında hem müzikal bir çalışma yaptık hem de çok farklı projeler vardı. Hepsi birbirinden farklı ve bu konuda öğrencilerimize destek olup güzel şeyler yaptırdıkları için öncelikle hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah buna benzer güzel çalışmalarda da bende yanlarında olmak istiyorum her seferinde” diye konuştu.

Ödüllü projeyi ortaya çıkaran öğrencilerin müzik öğretmeni Yahya Çelebi ise “4006 TÜBİTAK müzik ayağında bu gördüğünüz güzel ekiple beraber farklı çalgılar yapmayı planladık ve meyve sebze orkestrasıyla müzik ayağında görev aldık. Bu projenin amacı ‘Doğada bulunan materyallerle müzik yapılabilir mi ?’ sorusunu sorulmasıyla beraber farklı enstrümanlar yaptık ve bunu performansa dönüştürdük. Bu deneysel müzikleri bize Bergama’mızın değerli müzisyeni Hüsnü Şenlendirici destek verdi. Onunla beraber bir performans yapma şansını elde ettik kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.