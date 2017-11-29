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29 Kasım 2017 09:37

‘Mezuniyet sonrasına ekonomiyle hazırlıklı olun’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nün konuğu olan Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’deki genç işsizliğin yüzde 20 olduğunu, mezuniyet sonrası için gençlerin çok iyi hazırlanması gerektiğini kaydetti.

‘Mezuniyet sonrasına ekonomiyle hazırlıklı olun’

29 Kasım 2017 09:37

İEÜ Konferans Salonu’nda “Ekonomik Görünüm: Türkiye ve Dünya” başlıklı konferansta konuşan Eğilmez, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Kendi bölümünüzde öğrendiklerinizle yetinmeyin. Muhasebe, hukuk, ekonomi mutlaka öğrenin. Hangi bölümde olursanız olun ekonomi ile ilgili kitapları okuyun. Yan derslerle eğitiminizi tamamlayın” dedi.


Ülke ekonomisinin durumunu değerlendiren Eğilmez, Türkiye’nin ikiz açık verdiğini, bunun hem bütçe hem de cari açık olduğunu ifade etti. Eğilmez, “Tasarruf açığı veriyoruz. Yüzde 4 - 5 oranında dışarıdan borçlanma yapıyoruz. Faizlerimizi attırıyor. Merkez Bankası uyguladığı faizle enflasyon ile dolar kuru üzerinde etkili oluyor. Son dönemlerde uyguladığı faiz, yüzde 12.25 oranında gecelik faiz doları 3.90 seviyesine düşürdü . Faiz artışı geçici bir rahatlama sağlar. Çözüm üretmemiz lazım ki arttır arttır nereye kadar” diye konuştu.



Kırılgan ekonomi


Dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu yılın şok etkisi oluşturduğunu ve sürekli farklı olaylar yaşadığını aktaran Eğilmez, şunları söyledi:


“Türkiye’nin dış siyasal ilişkiler açısından sorunlu bir konumda bulunması borç verenler ve yatırım yapanlar nezdinde Türkiye’yi kırılgan bir ekonomi konumuna getiriyor. Bir ekonominin dış finansmana gereksinimi arttıkça kırılganlığı da artıyor, dış finansmana gereksinimi azaldıkça kırılganlığı da azalıyor. Her yıl yılbaşında dolarla ilgili tahminlerimi açıklarım. Bu yıl açıklamadım, ne kadar doğru bir iş yaptığımı anladım. Türkiye, 2004’ten beri sanayi üretimiyle aylık yüzde 3.5 büyüme sağlıyor. Biz yüzde 5.5 büyüdük. Yeni kapasiteler yaratan yatırımımız yok ama kapasite artıyor. 2000’lerden itibaren inen çıkan bir büyümemiz var. İnişler çıkışlar bu işleri bilmeyen yatırımcılar için ciddi şoklar yaratıyor. İstikrarlı bir görüntü değil. Bizim insanımız algılıyor. Ama yabancı algılamıyor.”



"2 işsizlik türü var"


Türkiye’de iki türlü işsizliğin bulunduğunu belirten Eğilmez, “İlki resmi işsizlik. Son 4 hafta içinde iş başvurusunda bulunup iş bulamayanlara işsiz denir. Bunların sayısı kabaca 3.5 milyon kişi. Buna resmi işsizlik diyoruz. Oranı yüzde 10.6’dır. Bir de geniş işsizlik diye bir tabir var. Yüzde 16. - 17. İş aramayan ama iş varsa gelirim diyen 2.5 milyon kişi bulunuyor” dedi.




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