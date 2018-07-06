Mezuniyette müzikli veda

5 yıldır İEÜ Müzik Danışmanı Alasker Abbasov’un yönetimindeki Grup Turuncu’da solistlik yapan Erkmen, ailelerle birlikte İEÜ’lü mezunlarını iş yaşamlarındaki yolculuğuna uğurladı.

Eğitimlerini 2017-2018 akademik yılında başarıyla tamamlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Fen Edebiyat Fakülteleriyle Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu mezunları diplomalarını aldı. İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrenciler keplerini İEÜ ve 10. Yıl Marşları eşliğinde fırlatarak, gurur dolu anlar yaşadı. Törende, gençleri İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler ve aileler iş dünyasına uğurladı. İTO Meclis Başkanı Özpoyraz ve Prof. Dr. Muğan üniversite birincisi, İşletme Bölümü birincisi İrem Bilen ile birlikte şeref kütüğüne yıldız çaktı. Üniversite ikincisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü birincisi Simge Güçlükol ve üniversite üçüncüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sertaç Kılıçkaya’ya diplomalarını ve plaketlerini Özpoyraz ve Prof. Dr. Muğan verdi.

"Dünyanın 35 ülkesinde mezunumuz var"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, öğrencileri iş yaşamına uğurladıklarını, onların başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Muğan, “Öğrencilerimiz için asıl rekabet bundan sonra başlıyor. Bizim onlara verdiğimiz eğitimi hakkıyla aldılarsa bu onların önündeki dikenli yolda yardımcı olacaktır. Dünyanın 35 ülkesinde mezunumuz var. Fütüristtik fikirlerin bile gerçekleştiği çağda bundan sonra mezunlarımıza çok iş düşüyor. Üniversitenin verdiği girişimcilik ruhuyla etraflarına yenilikle baksınlar” dedi.

"Diplomamız bizi hiç şaşırtmadı"

İEÜ Mezunlar Derneği Başkanı Engin Kıbrıslı da, yeni mezunlarla birlikte 13 bin 948 kişilik büyük bir güç olduklarını belirterek, “Bizler, bu üniversiteye gelebilmek için çok çalıştık. Geldikten sonra da araştırarak, sorgulayarak, projeler yaparak, icat çıkararak ülkemizi daima ileriye götürecek birer birey olmayı öğrendik. Diplomamız mezun olduğumuz günden bu yana bizi hiç şaşırtmadı. Gücümüze her geçen gün daha da güç katmamızı sağladı” diye konuştu.