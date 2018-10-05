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MHP Aliağa'dan vatandaşlara aşure ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Teşkilatı, cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Yaklaşık iki bin kişilik aşurenin dağıtıldığı etkinlikte kazanın başına geçen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşlara aşure ikram etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğin sonunda İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Başkan Serkan Acar vatandaşlarla bir araya gelerek bol bol sohbet etti.Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.


Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve yönetimi ile Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp de katıldı.

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