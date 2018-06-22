MHP, Aliağa’yı bayraklarla süsledi

Parti bayrakları ve seçim vaatlerini içeren panolarla süslenen Demokrasi Meydanında MHP Gençlik ve Kadın Kolları, vatandaşların seçimle ilgili aklına takılanları cevaplıyor. Etkinlik kapsamında Demokrasi Meydanında verilen mehter konserine MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İzmir milletvekili adayları Yalçın Koçyiğit, Süleyman Sarı, partililer ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki partililer ve vatandaşlara çaldıkları marşlarla coşku veren Engelsiz Mehter Takımı, “Türkiyem” şarkısını dinleyicileri ile hep bir ağızdan seslendirdi.