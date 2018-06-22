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22 Haziran 2018 16:40

MHP, Aliağa’yı bayraklarla süsledi

24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için çalışmalarını sürdüren MHP Aliağa İlçe Başkanlığı, seçim arefesinde Aliağa Demokrasi Meydanını gelincik tarlasına çevirdi.

MHP, Aliağa’yı bayraklarla süsledi

22 Haziran 2018 16:40


Parti bayrakları ve seçim vaatlerini içeren panolarla süslenen Demokrasi Meydanında MHP Gençlik ve Kadın Kolları, vatandaşların seçimle ilgili aklına takılanları cevaplıyor. Etkinlik kapsamında Demokrasi Meydanında verilen mehter konserine MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İzmir milletvekili adayları Yalçın Koçyiğit, Süleyman Sarı, partililer ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki partililer ve vatandaşlara çaldıkları marşlarla coşku veren Engelsiz Mehter Takımı, “Türkiyem” şarkısını dinleyicileri ile hep bir ağızdan seslendirdi.




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