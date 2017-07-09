MHP İzmir 12’nci Olağan İl Kongresi yapıldı

Kongreye, daha önce iki kez başkan seçilen Necat Karataş, tek aday olarak girdi.

İzmir Fuar Kültürpark 3 No’lu Hol’de yapılan kongreye; MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, ilçe başkanları ve parti delegeleri katıldı. Kongreye Divan başkanlığı yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, delegelere seslenerek kısa bir konuşma yaptı. Özellikle 2016 yılının ikinci yarısından itibaren ülkede çok ciddi anlamda iç ve dış siyasi krizler yaşandığını söyleyen Tanrıkulu, “Buna karşılık ana muhalefet ve bir takım kendini bilmezler bunu seyretmekle yetinmekte hatta iş birliğine gitmektedir. Ramazan iftarlarında bir araya gelenler sözde adalet yürüyüşünde buluşmalar bunun en somut örneğidir. Bu yüzden gün birlik ve beraberlik günüdür. Türk milleti 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin travmasını da henüz tam anlamıyla atlatamamıştır. Türkiye PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle yurt içi ve dışında amansız bir mücadele içindedir. Bölücü hainler Türkiye’nin içini karıştırmak için yeni tezgahlar peşindedir.

Kongrede tek liste vardı

Kongrede, daha önce iki kez başkan seçilen Necat Karataş’ın verdiği listenin yanında başka liste olmazken, oylamalar tek liste üzerinden yapıldı. Listeye giren Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu şekilde:

Veysel Şahin, Sayit Şanlı, Ali Peynirci, Şevket Alptekin, Avni Güngüler, Serdar Seçgin, Süleyman Bozkurt, Bahadır Altınkesen, Latif Alaboğa, Fikri Atılbaz, Fikret Türkyılmaz, Kamil Karslı, Salim Arduçlu, Taşkın Işık, Yusuf Çoban, Levent Gülebastı, Merih Cerit, Seyit Ali Aslan, Bahattin Koyuncu, M.Osman Ölmez, Adem Akkaş, Adil Özyiğit, Rıza Palamutçu, Fatih Şimdi, Ahmet Emekli, M.Emin Yaramış, Bahri Zümrütoğlu, Cihan Demir, Recep Genç, Ömür Yetimoğlu, Erol Kaşıkara, Ahmet Coşar, Muhammet Şahin, Namık Tunçer, Abdullah Şahin, Mehmet Çelik, M.Cihan Andaç, Hakan Pirbudak, Abdullah Soylu, Sabri Çoruh, Mustafa Haspolat ve Alper Başer.