MHP İzmir İl Başkanı: "Biz her ilçede aday çıkarmaya hazırız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Gözümüz, kulağımız ve tüm irademizle liderimizi takip ediyoruz. Göstereceği hedefe kilitlenmiş durumdayız. Biz her ilçede aday çıkarmaya hazırız. Sadece onun talimatlarını bekliyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Kızılcahamam Kampından sonra yaptığı basın açıklamasından hemen sonra İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de çalışmalarını hızlandırdı. İzmir'in 30 ilçesinde de aday çıkarmaya hazır olduklarını kaydeden İl Başkanı Şahin, "Eğer liderimizin hassasiyetini anlamazlarsa ve Cumhur İttifakı'nın değerini kavrayamazlarsa biz sadece Bahçeli'den gelecek bir işarete bakarız. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan her ilçede adaylarımızı açıklar, üst düzey çalışma sergileriz. Zaten hazırız, liderimizin emrini bekliyoruz" dedi.

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin gücünün matematiksel olarak hesaplamaya kalkanlar aldanırlar, siyasetin matematiği toplama ve çıkarmayla ortaya konulmaz" diyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "MHP'nin gücünü sadece oy oranıyla ölçenlere geçtiğimiz seçimleri hatırlatmak isterim. Baraj altında kalacak denilen MHP, barajı aştığı gibi en fazla oy artışını da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde yaptı. MHP'nin gücü budur. Partimiz fikir ve inanç gücüyle Türkiye'nin en etkili siyasi partisidir. Liderimiz bu etkinin devletimiz, milletimiz ve yeni sistemin hizmetine kullanılmasını istiyor. Bunu çok iyi anlayıp değerlendirmek lazım" açıklamasını yaptı.

Partisinin İzmir'de birçok ilçede çok güçlü olduğunu vurgulayan Şahin, son olarak şöyle devam etti:

"Buca, Bayraklı, Karabağlar, Aliağa, Bergama, Foça, Menemen, Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz, Tire ve Bayındır ilçelerimizde gücümüzü herkes biliyor. Diğer ilçelerde de gizli güç durumundayız."