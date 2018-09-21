MHP'de görev değişim töreni

MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde eski başkan Necat Karataş, görevini Veysel Şahin'e devretti.

Sosyal medya hesabından MHP İzmir İl Başkanlığı görevini duyuran Necat Karataş, göreve il başkan yardımcısı Veysel Şahin'in atandığını belirtmişti. MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreniyle eski başkan Necat Karataş, koltuğu yeni atanan Veysel Şahin'e devretti.

Törene, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TÜRKAV İzmir İl Başkanı Birol Demirci ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda partili katıldı.

İl başkanlığı görevini Karataş'tan devralan Veysel Şahin, önlerinde ulaşmaları gereken çok büyük hedefler olduğunun altını çizerek, “Bizim için eski, yeni ve öteki yoktur. Tek bir amaç için bir araya gelen insanlarda ayrılık ve bölünme olmaz. İşte bu bütünlük bizim en büyük gücümüzdür. Hep birlikte bu gücü iktidar yapmak için mücadele edeceğiz. Hepinizi iyi tanıyor neler yapabileceğinizi çok iyi biliyor ve sizlere güveniyorum. Başaracağımıza da yürekten inanıyorum. Görevi devraldığım kardeşim ve dava arkadaşım Necat Karataş'a bugüne kadar verdiği mücadele için çok teşekkür ediyorum. Yine ve her zaman beraberiz. Bu vesile ile bize bu görevi layık gören Türk dünyasının ve milliyetçi-ülkücü hareketin lideri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Yolu yolum, sözü sözümdür! Elli yıllık şerefli mazimizde canını vermekten kaçınmayan ve her türlü zorlu şartta davasını omuzlayan ülküdaşlarıma dualarımı sunuyorum. Allah beni sizlerden ayırmasın. Önümüzde ulaşmamız gereken önemli hedefler var. Tüm dava arkadaşlarımı birlikte çalışmaya, Türk milleti için görev yapmaya çağırıyorum. Kapımız ve gönlümüz herkese açık Türkiye için, İzmir için ve davamız için başını taşın altına koyacak tüm dava arkadaşlarımı; kardeşlerimi ve büyüklerimi omuz omuza yürümeye davet ediyorum. Sizlerle birlikte zafere ulaşacağımıza da inanıyorum” dedi.

"Fitneye odak olmuş kimseden helallik istemezdim"

7 yıldır il başkanlığı görevini yürüttüğünü ve il başkanlığı görevini Şahin'e devretmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Karataş, "Veysel Şahin'i anlatmaya gerek yok. O bir ülkücüdür, bu hareketin evladıdır. Bizim de kardeşimizdir. Bundan sonra liderimizin emrinde, İzmir'de Veysel Şahin başkanımızın önderliğinde hizmete devam edeceğiz. MHP İzmir İl Teşkilatı, bundan sonra yapacağı çalışmalara daha titizlikle sarılacağına inanıyorum. Ben de MHP'nin bir evladı ve hareketin neferi olarak Veysel Başkan'ın emrinde teşkilatımın ve liderimin işaret ettiği doğrultuda görevimi yapmaya devam edeceğim. Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Önümüze yerel seçimler var. MHP'nin yerel seçimlerde İzmir'de büyük gayretler göstereceği ve İzmir'de yeni yönetim anlayışının gelmesi için gerekli katkıyı sağlayacağına inanıyorum. Burada bugün bir nöbet değişimi var. Zaman zaman helallik istenir ben istemiyorum çünkü gittiğim bir yer yok. Yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama helallik isteseydim MHP seçime giderken gayret sarf etmeyen, oy vermeyen, verdirmeyen veya başka partiye destek veren kimseden helallik istemezdim. MHP'den fitne çıkartan, MHP'de değişim peşine düşen ve bu fitneye odak olmuş; liderimizin gitmesini isteyen kimseden helallik istemezdim. Biz hep birlikte MHP'nin başarısı için İzmir'de hep beraber görev yapacağız” diye konuştu.

Acar, helallik istedi

2014 yerel seçimlerinde kendisine sunduğu desteklerden ötürü Karataş'a teşekkür eden ve helallik isteyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da "2014 yerel seçimlerinde Aliağa'dan Belediye Başkan adayı oldum. Bu süreçte necat Karataş hep yanımda oldu bir ağabey ve baba olarak öncelikle kendisinden helallik istiyorum. Bu bir bayrak değişimi. 2014 yerel seçimlerinde bir belediyemiz vardı şimdi Veysel başkanımız ile bunun sayısını artırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte ülkücü hareketi İzmir'de güzel noktalara taşıyacaklarını kaydeden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da "Bizde, ülkücü harekette görev bitmesi söz konusu değildir, sadece değişiklik vardır. Biz beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Necat Beye çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Veysel Başkanıma da görevinde başarılar diliyorum. Hep beraber ülkücü hareketi İzmir'de çok güzel noktalara taşıyacağımızı kamuoyuna bildiriyorum. Daha güzel yarınlar ve hizmet için daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Şimdiye kadar partiye sunduğu katkılar adına Karataş'a teşekkür eden MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise şunları söyledi:,

"Bugün burada güzel bir nöbet değişimine tanıklık ediyoruz. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, ‘Sen, ben yok; biz varız. Bizim için önce vatan, sonra millet, sonra partimiz.' Bundan sonra nöbeti devralan Veysel Başkanımın Allah yolunu açık etsin. Hep birlikte İzmir'i nasıl daha iyi noktalara taşıyabiliriz diye var gücümüzle çalışacağız. Necat başkanımıza şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum.”