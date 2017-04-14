MHP’li Başkan: “Verdiğimiz karardan vazgeçmeyiz”

Dolayısıyla bir danışman bir yerde saçmaladı diye kararımızdan geriye dönecek değiliz. Verdiğimiz karardan vazgeçmeyiz. Bu ülke için sözümüz var” dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Buca teşkilatının ev sahipliğinde basın açıklaması yaptı. Toplantıya ilçe muhtarları, sivil toplum temsilcileri ve hemşehri dernekleri katıldı. Karataş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin bir yazısında eyalet sistemi ile ilgili sözlerine tepki göstermesinin referandumda ‘hayır’ sinyali olarak yorumlanmasını değerlendirerek, “MHP’nin hiçbir konuda verdiği kararda zig-zag yapıldığı görülmedi. Dolayısıyla bir danışman bir yerde saçmaladı diye kararımızdan geriye dönecek değiliz. Verdiğimiz karardan vazgeçmeyiz. Bu ülke için sözümüz var ama burada genel başkanımızın haklı bir serzenişi söz konusu. Genel Başkanımızın bir danışmanının veya siyasette beraber yürüdüğü arkadaşının böyle bir saçmalık karşısında Genel Başkanımızın ne yapacağı açık, net ortadadır. MHP, 16 Nisan günü ’evet’ oyu noktasında son derece kararlıdır. Sandık açılıp sonuç açıklandığı zamana kadar MHP gayretini artırarak devam ettirecektir” diye konuştu.

“Bu insafsızlıktır”

MHP’nin referandum sürecinde inisiyatif aldığını ve inanarak birtakım çalışmalar içerisinde bulunduğunu belirten Karataş, şöyle devam etti:

“MHP, daima Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğü noktasında gayret sarf etti. Hiçbir dönem politik çıkarlar doğrultusunda siyaset yapmadık. Bizler bu zamana kadar güne göre, aya göre, döneme göre siyaset yapmadık. İlkeli siyaset anlayışımız gereği de böyle olamazdık. Türkiye şu an büyük bir badire içerisinde. Siyasi kriz ve kaosların başlanmadan önlenmesi lazım. Siyasi kriz başladı mı kaosa dönüşmeden bertaraf edilmesi lazım. Merhum Türkeş zamanından bu yana MHP, önce ülkem ve partim anlayışı ile siyaset yapmıştır. Ön yargılı olmadan bakıldığında camiamızın kendi adına değil Türk milleti adına mücadele ettiği ortaya çıkıyor. İnisiyatif almasaydık da PKK uzantıları ile mi anayasa yapılsaydı? Türk’e uymadan bir anayasa mı yapılsaydı? Maddeler açıklanmadan ’değişiklik Türkiye’de eyalet sistemini getirir, cumhuriyet rejimini değiştirir özerkliğin önünü açar’ dendi. Sonra MHP’ye tüm güçleriyle eleştiride bulundular. Bu insafsızlıktır. Geçmişte yapılmaya çalışılan anaysa değişikliği ülkeyi bölmeyecek de MHP’nin içinde bulunduğu mu bölecek?”

“Altı okun birkaçını söküp attılar”

CHP’nin bugün geldiği noktada kurucu değerlerinden uzaklaştığını savunan Karataş, “CHP’yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur. Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı olmak alelade bir insan işi olmamalı. CHP’nin genel başkanı olduğunuzda aklınıza eseni konuşmamalısınız. CHP’yi kurarken Atatürk, cumhuriyetin varoluş gerekçeleriyle örtüşerek kurmuştur. Merhum Türkeş MHP’yi bu şekilde kurdu. Biz ülkücüler, Mustafa Kemal Atatürk’e birinci başbuğ olarak bakarız. Çünkü fikirleri önemliydi, mücadelesi çok anlamlıydı bu yüzden dünya lideri oldu. Böyle bir değerimizin kurduğu partinin kurulduğu günden bu yana ne yazık ki aynı çizgide gelemedi. Altı okun birkaçını söküp attılar” ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaoğlu o akşam neredeydi?"

15 Temmuz’un anayasa değişikliğini zorunlu hale getirdiğini söyleyen ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ sözlerini eleştiren Karataş, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nun da ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Kontrollü darbe girişimden ben bir kardeşiniz olarak şunu anlıyorum; kontrol ne demek? Bir hadiseyi idare ettiğiniz sizin bilginiz dahilinde yapmanız anlamı çıkar ortaya. Demek ki darbeyi birileri yapıyor ama iyi kontrol ediyor ve sonucu da belli. Yani girişimden öte bir şey olmayacak. Şehit dendiği zaman hassasız bu konularda. 248 şehit şehidi nasıl verdik o zaman? Madem ki kontrollü bir girişimdi de 15 Temmuz akşamı 21.45’te MHP Genel Başkanı genel merkeze oturdu. Oradan darbe girişiminde bulunanlara karşı gerekli beyanatı verdi. Raconu kesti. Bence CHP’nin genel başkanı olmaması gereken Kılıçdaoğlu o akşam neredeydi? Bunu söylemek şehitlere ve gazilere saygısızlıktır. Bu siyaseten nezaketsizliktir. Bir parti genel başkanına yakışmaz.”

"Sende o ruh yok"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Referandumda evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz” sözlerini hatırlatan Karataş, “İzmir’den denize dökeceğiz diyen siyasi anlayış ve şahsiyetin hangi ruhu vardır bakmak lazım. Onların ruhundan bahsedilecek olursa, 1980 öncesi kızıl bayrak altında, orak çekiç altında, ülkeyi bölmek ile ilgili faaliyet gösteren örgüt mensupları şimdi hangi partilerde siyaset yapıyor diye soruyorum ona. Geçmişte Marksist, komünist odakların içinde bulunan o insanlar bugün hangi siyasi partilerde siyaset yapıyor efendi diye soruyorum. Cevabını versin bir bakalım. Sen de o ruh yok. O ruh bizde var şuan. O ruh olsaydı içine bir bakardın kimle siyaset yapıyoruz diye. PKK’nın içerisinde bulunmuş ve onların savunucu olan bazı kimselerin hangi partide olduğuna bir baksın. Kendi içine baksın ve desin ki o ruhuz veya değiliz. Herkes sözünü tartarak söyleyecek. 17 Nisan’da merak etmeyin bizi kimse denize dökemez” diye konuştu.