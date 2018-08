MHP’li Karataş: "Fahrettin Yokuş’un partimizde yeri yok"

MHP İzmir İl Teşkilatı, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde konuşan MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Karataş, “Türk milleti bir ve beraber olduğu müddetçe, bölücü unsurlara itibar etmediği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

"Kapımız herkese açık ama"

Türk milletinin kırmızı çizgileriyle çelişmeyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Karataş, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a ise tepki gösterdi. Karataş, "Davette bulunalım ancak kucaklama hastalığına da kapılmayalım. Partimize fitne ve dedikodu taşıyacak olan insanların burada olmasını arzu etmeyelim. Son süreçte MHP liderine çirkin iftiralarda bulunan ve tehdit eden Fahrettin Yokuş’u hangimiz kabul edebiliriz? Ülkücü dava adamıdır, aklı selimdir, birlik ve beraberliğe önem verir. Ülkücü elinde hançerle dolaşmaz. Bugün Yokuş’u kim kucaklamak istiyorsa partimizde yeri yoktur. Buraya geri dönmesine imkan yoktur” dedi.

Karataş ayrıca belediye seçimleri için hazırlıklara başladıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesini de kazanacaklarını sözlerine ekledi.

"FETÖ güdümlü hainler”

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, parti üzerinde oyunlar oynandığını ancak Devlet Bahçeli’nin duruşuyla bu oyunların tutmadığını söyledi. Osmanağaoğlu, “Kurtuluş Savaşından bu yana milletimizin hainlerle mücadele hiç bitmedi. ABD ve Avrupa’nın birçok ülkesinin desteklediği hain yapılar; ülkemiz güvenlik güçleri, vatansever vatandaşlarımız ve Türk milliyetçileri birlikte her daim hainlerin karşısında çelik gibi durmuştur. Ülkemiz ve milletimizin her türlü tehdit ve diz çöktürülmeye çalışıldığı tüm zamanlarda liderimiz Devlet Bahçeli, üstün öngörüsüyle bu oyunları her zaman önceden sezmiş ve hükumet ile milletimizi uyarmıştır. Liderimiz ve partimiz üzerinde oyun oynamaya çalışan FETÖ güdümlü, 1 dolarlık hainler her gün çatlak sesler çıkarırken, liderimiz yalçın kayalar gibi durmuştur. Yolu yolumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşmaya MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş’ın yanı sıra İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kadın Kolları Başkanı Fatma Bakır, ülkü ocakları temsilcileri, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.