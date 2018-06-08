MHP’li Karataş’tan CHP’ye sert çıkış

Ancak oldu da siz seçildiniz, seçildiğiniz zaman terör uzantısı olan siyasi partilerle mi bu ülkeyi yönetmeyi düşünüyorsunuz?" dedi.

MHP Bayraklı İlçe Teşkilatı tarafından Bayraklı Sevgi Yolu’nda iftar programı düzenlendi. Programa MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, MHP’li milletvekili adayları, teşkilat üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

24 Haziran seçimlerini değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, CHP’ye seslenerek, "Cumhur İttifakı 24 Haziran’da yüksek oranda oyla bu seçimden çıkacaktır. Ancak oldu da siz seçildiniz, seçildiğiniz zaman terör uzantısı olan siyasi partilerle mi bu ülkeyi yönetmeyi düşünüyorsunuz? Yıllardır bu ülkenin başına bela olan PKK terör örgütüyle yol mu yürümeyi düşünüyorsunuz? Buradan İzmirlilere sesleniyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’den eser kalmamıştır. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak için yola koyulmuş PKK terör örgütünü savunur hale gelmiştir. CHP seçmenine bunu soruyorum bunu kabul edebiliyor musunuz?" dedi.

"Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır"

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceği için tek adres olduğunu belirten MHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Tamer Osmanağaoğlu, "Büyük ülkülere tutunmak ancak kendini aşmayı bilen, fedakarlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye’yi durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi yetmeyecektir. Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak. Huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi’dir. Biz çözümün yanında saf tutuyoruz. Çözülmesi gereken sıkıntının varlığı biliniyorsa, ortada fazla dert edinilecek bir durum da yok anlamına gelebilir. Sıkıntı biliniyorsa çünkü çözümü de biliniyor demektir. Biz de zaten çözümün yanında yer aldığımız için buradayız, bu noktadayız, bu saftayız” diye konuştu.