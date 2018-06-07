MHP’li Osmanağaoğlı, Bornova’da seçmenlerle buluştu

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Bornova’da seçmenlerle buluştu.

Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Osmanağaoğlu, MHP’nin seçim çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bornovalılar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Osmanağaoğlu, 24 Haziran Genel seçimlerinde MHP adına destek istedi. Bornova kapalı pazar yerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinleyen Osmanağaoğlu, “İnsanımıza dokunmak, sorunlarını dinlemek zorundayız. İzmir’imizin bütün ilçelerini ziyaret edeceğiz. Seçildikten sonra da bu böyle devam edecek. Üzerimize düşeni yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın, bize güç verin. Milletimizin hiç olmadığı kadar güçlü bir MHP’ye ihtiyacı var” dedi.