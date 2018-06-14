MHP’li Osmanağaoğlu Erzurumlular ile bir araya geldi

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, iftar yemeğinde Erzurumlular ile bir araya geldi.

MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Ege Bölgesi Erzurumlular Federasyonu’nun Bayraklı Sevgi Yolunda düzenlediği iftar programına katıldı. Milletvekili adayı Osmanağaoğlu, programa katılan yaklaşık 5 bin hemşehrisi ile birlikte iftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan MHP’li Osmanağaoğlu, “Ramazan’ın bitmesine bir gün kala, hemşehrilerimizle bir araya gelip beraber iftar yapma düşüncesiyle hareket ettik. Ege Bölgesi Erzurumlular Federasyonu Başkanımız Muzaffer Okumuş’un organize ettiği programda hep beraber iftar yaptık. Böylelikle hemşerilerimizle bir araya gelme ve onlarla konuşma fırsatı bulduk. Burada onların desteğini yanımızda hissettik, çok güzel bir iftar oldu. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Hemşehrilerimin canı gönülden, yürüdüğüm yolda destek olmalarından dolayı onur duydum” şeklinde konuştu.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Osmanağaoğlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimler hakkında, “Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Türk vatandaşları bu zor süreçte ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Biz Cumhur İttifakını kurarak, Türkiye’de yapılması gereken aynı yolda, aynı ufukta yürüyen insanların bir araya gelmesini organize ederek, Türkiye’yi daha medeni bir seviyeye çıkarmak için mücadele veriyoruz. İnşallah bu işte de, Cumhur İttifakı bir netice alacaktır. Hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmek, parlamentoda ise Milliyetçi Hareket Partisini en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Erzurumlu adaylara hemşehrilerinden destek

Erzurumlu milletvekili adaylarına destek olacaklarını belirten Ege Bölgesi Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Okumuş ise “Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı, aynı zamanda birlik olma ayı. Türk milletinin buna ihtiyacı var. Erzurumlular da Türkiye’nin her yerinde bu birliğin temel harcıdır, tarihimizde de bugün de bunu göstermekteyiz. Ülkenin kalkınması, gelişmesi ve zenginleşmesi için huzur ve güven ortamı önemlidir, bu ortam için atılmış bir adım var. Önümüzde çok kıymetli adaylar var, özelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Ege’deki Erzurumlular adına teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ve değerli adayları bize sundu. Bizim görevimiz de hayır için yola çıkanlara destek olmaktır” diye konuştu.