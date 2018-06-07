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07 Haziran 2018 12:47

MHP’li Osmanağaoğlu’ndan Tire Emniyet Müdürlüğü’ne anlamlı ziyaret

Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge’yi makamında ziyaret eden MHP İzmir 2.

MHP’li Osmanağaoğlu’ndan Tire Emniyet Müdürlüğü’ne anlamlı ziyaret

07 Haziran 2018 12:47

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, seçim sürecinde güvenliği sağlayacak Emniyet teşkilatına başarılar diledi.


24 Haziran seçimlerinde milletin kararının ülkenin geleceği için kritik önem taşıdığını belirten ve her zaman teşkilatın yanında olduklarını kaydeden Osmanağaoğlu, “Tire’nin daha güvenli ve huzurlu bir ilçe haline gelmesi için gece gündüz çalışan polislerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mübarek ayda, milletimizin geleceğini belirleyecek olan bu önemli seçimde kahraman polislerimize emniyet ve asayişi sağlamakta büyük görev düşüyor. Dualarımız sizinledir, Tire’miz size emanet” dedi.


Emniyet Müdürü Hasan Özge tarafından oldukça sıcak karşılanan Osmanağaoğlu, seçim gündemini değerlendirdi. Uzun süren sohbetin ardından Müdür Özge seçim çalışmaları için Osmanağaoğlu’na iyi dileklerde bulundu.




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