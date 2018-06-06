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06 Haziran 2018 13:46

MHP’li Osmanoğlu Ödemiş’te pazarcılarla buluştu

MHP İzmir 2.

MHP’li Osmanoğlu Ödemiş’te pazarcılarla buluştu

06 Haziran 2018 13:46

Bölge Milletvekili adayı Tamer Osmanağaoğlu seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Ödemiş’te vatandaşların ve pazarcıların sorunlarını dinledi.


Seçim çalışmaları kapsamında İzmir’in Ödemiş ilçesini ziyaret eden Bölge Milletvekili adayı Tamer Osmanağaoğlu vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlardan destek isteyen Osmanoğlu, pazarcıların ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Gölcük yaylasında sonlanan ziyaretinde Osmanağaoğlu’na 2. Bölge Milletvekili adaylarından Ceyhun Kınlı, MHP Ödemiş İlçe Başkanı İsmail Poyraz, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri eşlik etti. Pazarcılardan alışveriş yapıp, vatandaşlarla keyifli anlar yaşayan Osmanağaoğlu gençlerle de fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.




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