MHP'nin af kanunu teklifine ek talep

Ceza Avukatı Çiler Nazife Koşar, MHP'nin af teklifine ek olarak, FETÖ'cü savcı ve hakimlerin yürüttüğü soruşturma ve yargılamaların yeniden yapılması, infazların durdurulması gerektiğini belirterek, yeniden yapılacak adil bir yargılama sonucunda yargıya olan güvenin pekişeceğini söyledi.

Kanun teklifini değerlendiren deneyimli ceza avukatı Çiler Nazife Koşar, MHP tarafından TBMM'ye sunulan teklifin, bu haliyle af yasası tasarısı olmadığını, bazı suçlara ilişkin 5 yıllık bir ceza indirimine ilişkin olduğunu belirtti. Koşar, FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların soruşturma ve yargılamaların mağduriyetler oluşturduğunu anlattı. Avukat Koşar, MHP'nin teklifine ek olarak, FETÖ'cü savcı ve hakimlerin yürüttüğü soruşturma ve yargılamaların yeniden yapılması, infazların durdurulması gerektiğini belirterek, yeniden yapılacak adil bir yargılama sonucunda verilecek kararların toplum vicdanında da kabul göreceğine dikkat çekti.

Kapsam dışında kalan terör suçlarının ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlar yönünden teklifin olumlu olduğunun altını çizen Avukat Çiler Nazife Koşar, ''Ancak, özellikle FETÖ-PDY terör örgütüne mensup oldukları iddia edilen ve bu gerekçe ile meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların marifeti ile yürütülen soruşturma ve yargılamalar sonucunda verilen tümü ile hukuk ve insanlık dışı kararlar sonucunda, büyük mağduriyetlere uğrayan hükümlüler ile ilgili bir düzenlemenin olması beklentiler arasında idi. Yapılacak bir düzenleme ile bu zulüm mahkemelerinden verilen ve kesinleşen kararlarların yok hükmünde kabul edilerek, yargılamanın yenilenmesi, infazların durdurulması ve yeniden yapılacak adil bir yargılama sonucunda verilecek kararlar toplum vicdanında da kabul görecek ve yargıya olan güven pekişecektir. Teklife bu hususa ilişkin geçici bir madde eklenmesi, sorunun çözümünde etkili ve yeterli olacaktır'' dedi.