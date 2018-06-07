MHP’nin Erzurumlu adayları sahada

Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, “7 Haziran’da aldığımız oy oranlarımızdan daha yüksek oy alarak İzmir’i parlamentoda temsil edecek güce sahibiz. İYİ Parti’nin bizden götüreceği herhangi bir şey yoktur. ’Ülkücü ve milliyetçiyim diyen her kesimin Türkiye’de siyaset yapacağı tek parti MHP’dir" dedi.

24 Haziran seçimleri için MHP İzmir listelerinde yer alan Erzurumlu milletvekili adayları Ege Bölgesi Erzurumlular Federasyonu’nu ziyaret etti. Adaylardan Tamer Osmanağaoğlu, Yüksel Güven, Taşkın Işık ve Barış Atilla, federasyonun genel başkanı Muzaffer Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan MHP İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, seçimlerde MHP’nin oylarının bir kısmının İYİ Parti’ye kayacağı yönündeki söylemlerle ilgili soruya, “İYİ Parti’nin bizden götüreceği herhangi bir şey yoktur. ’Ülkücü ve milliyetçiyim diyen her kesimin Türkiye’de siyaset yapacağı tek parti MHP’dir. MHP’den gidenlerin bizim için bir önemi yok. Biz onların üstüne koyarak daha güçlü bir oy oranıyla iktidarı temsil etmeye geliyoruz” yanıtını verdi.

"Ciddi bir oy hedefimiz var"

Seçimlerde hedefledikleri oy oranı ve İYİ Parti hakkında açıklamalarda bulunan Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

“Çok ciddi bir oy hedefimiz var. 7 Haziran’da aldığımız oy oranlarımızda daha yüksek oy alarak İzmir’i parlamentoda temsil edecek güce sahibiz. İYİ Parti’nin bizden götüreceği herhangi bir şey yoktur. ’Ülkücü ve milliyetçiyim’ diyen her kesimin Türkiye’de siyaset yapacağı tek parti MHP’dir. MHP’den gidenlerin bizim için bir önemi yok. Biz onların üstüne koyarak daha güçlü bir oy oranıyla iktidarı temsil etmeye geliyoruz. Bütün arkadaşlarımız gece sabahlara kadar çalışıyor. İzmir’de çok ciddi bir netice alacağız. İzmir’in sorunlarını biliyoruz bunu bilmek demek çözümünü de biliyor olmak demek. İzmir’in en önemli sorunlarından birisi imar sorunu, yapılaşma ve kentsel dönüşüm. Biz İzmir’de özellikle Erzurumluların yaşadığı yoğun bölgede kentsel dönüşüm ve imarla ilgili projeleri yaptırıp arkasında duracağız."

"Erzurum bizim sevdamız"

MHP İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizinle bir araya gelmenin onuru ve tarifi mümkün değil. Cenabı Allah bize Erzurumluları parlamentoda temsil etme fırsatı verdi. Erzurum bizim sevdamız. İzmir, yaşadığımız, suyunu içtiğimiz, acısını kederini paylaştığımız bir şehir. İzmir’in bizim hayatımızda değerini anlatmamız söz konusu değil. Bu önem ve değerin farkındayız. Biz İzmir’den milletvekili adayı olmak istediğimizde İzmir’de çok yoğun Erzurum nüfusu olduğu düşüncesiyle ön plana geldik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ’sizi İzmir’e, Erzurumlulara emanet ediyorum’ diye selam söyleyerek bizi buraya gönderdi. Dilerim Allah’tan bu seçimlerde MHP’yi İzmir’de çok güçlü bir şekilde temsil ederek Ankara’ya gider, İzmir’i buradaki Erzurumluları temsil eder."

"İlk sıra adayı gibi çalışıyorum"

Seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz çalıştıklarını söyleyen MHP İzmir 2. Bölge 14. Sıra Milletvekili Adayı Yüksel Güven, “Bizim Nene Hatunumuz var, savaş kazanmış. O halde biz de bu seçimi alırız. En son sırada olmama rağmen ilk sıradaymış gibi çalışıyorum. Bir hemşehrimizi dahi Mecliste görebilirsek bu bizi ve Dadaşları mutlu eder” derken, MHP İzmir 2. Bölge 10. Sıra Milletvekili Adayı Taşkın Işık da, “Bizler aktif siyaset yapanlar olarak bu dönem arkamızda gördüğümüz hemşehrilerimizin desteği bizi onurlandırmıştır. Genel başkanımızın İzmir listelerinde beş Erzurumluyu aday göstermesi hemşehrilerimize ne kadar değer verdiğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"Verdiği değeri gösterdi"

Erzurum’u temsil etmekten gurur duyduğunu kaydeden MHP İzmir 2. Bölge 8. Sıra Milletvekili Adayı Barış Atilla ise “Erzurum, İzmir’de TÜİK verilerine göre ikinci sırada olmasına rağmen bugüne kadar hak ettikleri değeri siyasi partilerden göremediler. Ama genel başkanımız Devlet Bahçeli Erzurumlu kardeşlerimizi aday göstererek verdiği değeri gösterdi. Cümbüş ittifakının adayları sevinç içerisindeler, ’nasılsa milletvekili oluruz’ diye. İzmir’in hazin görüntüsü umurlarında değil. Gün bugün fırsat bu fırsat MHP’nin milletvekili adaylarını destekleyelim” diye konuştu.

"Erzurumlu aç gezer ama vatanını satmaz"

Ege Bölgesi Erzurumlular Federasyonu Başkanı Muzaffer Okumuş da şöyle konuştu:

“Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri var. Demokrasinin gereğinde halkın tercihi esastır. Erzurumluların özel bir yapısı ve bakışı vardır. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar ortak değer önce vatan, millet ve inanç açısında ülkeye bakmaktadır. Bu sevda bizi her yerde Erzurum yapmıştır. Erzurum bu ülkenin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Erzurum değerlerini Ege’de yaşamazsak kar tanesi gibi erir kayboluruz. Erzurumlu aç gezer ama vatanını satmaz. Federasyonumuzda her siyasi partiden arkadaşımız vara sadece bizim bölücülerle işimiz olmaz. Bugün kadar Erzurumlu bir aday gösterilsin diye bekledik. Bu dönem gördük. Çok mutlu olduk. AK Parti’den Yaşar Kırkpınar’a da başarılar diliyoruz. Tamer Bey de Erzurum’dan adayımız. Bundan büyük mutluluk olamaz. 24 Haziran’da bu kardeşlerimizi çabalarımızla Ankara’ya taşırsak en büyük sınavımızda başarılı olacağız. Sahada bu bilinç içerisinde adaylarımıza sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz’da Türkiye çok ciddi bir süreçten geçti ama Devlet Bahçeli’nin duruşuyla da bir milat yazıldı."