MHP’nin Erzurumlu adaylarından İHA’ya ziyaret

Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, “İzmir’in sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini biliyoruz" dedi.

MHP Erzurumlu milletvekilleri adayları Tamer Osmanağaoğlu, Yüksel Güven, Taşkın Işık ve Barış Atilla ile Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu (EGE-ER-FED) Genel Başkanı Muzaffer Okumuş, İHA İzmir Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan MHP İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, “İzmir, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Bizler de zamanında buraya yerleşerek İzmirli olduk. İzmir’in sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini biliyoruz. İzmir’in sorunlarını çözmek için tüm İzmirlilerin yanında olarak hemşehrilerimizle beraber bu sorunların üstesinden gelmek ve İzmir’i daha yaşanır bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Kritik viraj

24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye için kritik bir viraj olduğunun altını çizen Osmanağaoğlu, “Ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmaya çalışılıyor. 15 Temmuz’da ülkemizde yaşanan hain, alçak ve ülkemizi bölmeye yönelik darbe girişiminden sonra bu kez de dış mihraklar tarafından ülkemiz bölünmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın uyanık olup ülkemizde beka problemi varken Cumhur İttifakı’nın önemini kavrayıp bizi iktidara getirmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. MHP İzmir 2. Bölge 14. Sıra Milletvekili Adayı Yüksel Güven, seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz çalıştıklarını belirtirken, kendisinin de ilk sıra adayı gibi var gücü ile çalıştığını kaydetti. MHP İzmir 2. Bölge 10. Sıra Milletvekili Adayı Taşkın Işık da, hizmet adına yola çıktıklarını söyledi.

İzmir’de 500 bin Erzurumlu var

EGE-ER-FED Genel Başkanı Muzaffer Okumuş ise Erzurumlu adaylardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, “İzmir’de yaklaşık 500 bin Erzurumlu yaşıyor. Nüfusumuz yoğun olmasına rağmen Erzurumlular, bizim arzu ettiğimiz noktalarda değerlendirilmemişti. Ancak bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin gösterdiği Erzurumlu adayların fazlalığı bizi oldukça memnun etmiştir” dedi.