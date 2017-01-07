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07 Ocak 2017 11:17

Mide gribine dikkat

Mide gribine dikkat

07 Ocak 2017 11:17

Son zamanlarda adı sıklıkla duyulan ancak fazla bilgi sahibi olunmayan ‘mide gribi’, mide bulantısı, kusma, kramp ve yüksek ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, çoğu kez grip sanılan bu hastalık ile mücadelede hijyenin önemine vurgu yapıyor.
Medical Park İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, özellikle kış aylarında vücut direncinin zayıfladığını belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uzman Dr. Ziya Ömer, "Vücut direnci düşen bireyler hastalıklara karşı savunmasız olmaktadır. Viral gastroenterit virüslerin sebep olduğu ve halk arasında mide gribi olarak bilinen bu rahatsızlık mideyi ve ardından bağırsakları etkiler. Kişide ateş, eklem ve karı ağrısı, ishal ve kusma durumları görülebilir. Bulaşıcıdır ve 3 gün devam edebilir" dedi.

Hijyene dikkat
Dr. Ziya Ömer, kişisel ve genel temizliğin, hastalığı önleme noktasında büyük önem taşıdığını kaydederek şunları söyledi:
"Mide gribinden korunmak için gıdalar bolca yıkandıktan sonra yenilmelidir. Eller sürekli yıkanmalı ve kişisel hijyene dikkat edilmelidir. Hasta olan kişi ile fazla temas edilmemeli, bireyin kullandığı eşyalar sıcak su ile temizlenmelidir. Hastalıkta bol sıvı alınmalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemini zayıf olanlar için hastalık daha tehlikeli olabilir. İshal ve kusmanın fazla yaşanması durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalı."



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