Milletin kahramanları Kemalpaşa’da

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında İzmir’e gelen 15 Temmuz gazileri Kemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçeyi gezdiler. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Yılmaz’ın eşlik ettiği grup ilk olarak belediye konağını ziyaret etti. Tarihi belediye konağında ağırlanan 15 Temmuz gazileri ardından Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projeleri ve ilçede bulunan Nazarköy ile doğal güzelliklerin bulunduğu bölgeleri gezdiler.

Gezi ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Yılmaz, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yaşayan 15 Temmuz gazilerini İzmir ve ilçelerinde ağırlayacaklarını söyledi. Heyette gazi ve gazi ailelerinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, İzmir’de yaşayan şehit ailelerini de ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

15 Temmuzda gazi olan Yüksel Akın da, İzmir ve Kemalpaşa’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Gezi kapsamında İzmir’e gelip vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin emanetleri olan ailelerini ziyaret ettik. Ardından Kemalpaşa ilçemize gelerek Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde ilçeyi gezdik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Onlara çok şey borçluyuz”

15 Temmuz gazilerini Kemalpaşa’da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif uğurlu ise, bu milletin her bir ferdinin 15 Temmuz gazilerine borçlu olduğunu vurguladı.

“Onlara çok şey borçluyuz” diyen Başkan Uğurlu, “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine karşı gözlerini bile kırpmadan tankların ve hainlerin karşısına dikilen şanlı bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkan milletin kahramanlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AK Parti İl Başkanlığımız tarafından organize edilen ziyaret kapsamında güzel şehrin incisi Kemalpaşa’mızda 15 Temmuz gazilerinden ve gazi ailelerinden oluşan heyeti ilçemizde ağırlayıp, şehrimizi gezdirip misafir ettik. Onlar hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan, tankların karşısına dikilip, şanlı bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıktılar. Bu millet onları hiçbir zaman unutmayacak” ifadelerini kullandı.