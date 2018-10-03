Milletvekili Bekle'nin hayvan hakları duyarlılığı

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve eşi Ayşe Bekle, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Torbalı Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Milletvekili Bekle, hayvanlara uygulanan şiddeti önlenmek için mecliste çalışma yapacağını söyledi.

Son yıllarda hayvanlara yönelik şiddet artınca, bu konuda farkındalık oluşturmak adına AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Torbalı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Milletvekiline bu ziyaretinde eşi Ayşe Bekle, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in eşi Arzu Görmez de eşlik etti. Barınakta görevli personelden verilen hizmetler hakkında bilgi alan Milletvekili Cemal Bekle ve beraberindeki heyet daha sonra sokak hayvanları için hazırlanan ameliyathane ve misafirhane gibi bölümleri gezdi. Milletvekili Bekle'nin eşi barınak ziyaretinde gördüğü küçük bir yavru köpeği kucağına alarak uzun süre sevdi.

Satın alınıp daha sonra sokağa terk edilen hayvan sayısının her geçen gün arttığını, bu sorunu çözmek için hayvanseverlerin barınaklardan hayvan sahiplenmesi gerektiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Torbalı Belediyesi'nin barınağını ziyaret ettik. Gördük ki veterinerlerimiz ve çalışan personelimiz her şeyden önce bu işi sevgi ve samimiyetle yapıyorlar. Hem hijyen koşulları hem profesyonellikleri ile bu işi başarıyla yürütüyorlar. Veterinerlerimiz ile görüşüp sorunlarını dinledik. Bu sorunları çözmek için meclisimizde çalışma yapacağız. Hayvanların terk edilmesi bırakılması bu işin en önemli sorunlarından biri. Buradan belirletelim hayvan satın almak yerine buralardan sahiplenilirse sokak hayvanı popülasyonu azalacaktır. Hayvanlara verdiği değerden dolayı Torbalı Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenli bir şekilde beslenen ve sağlık kontrolleri yapılan sokak köpekleri ve kediler, Torbalı Belediyesi'nin tesisinde misafir ediliyor. Gerekli tedavilerin ardından sağlıklarına kavuşan sokak hayvanları yeniden doğaya salınıyor.