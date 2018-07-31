Milli Eğitim Müdürlüğünden adaylara tercih danışmanlık komisyonu

LGS ve YKS sınavlarına giren ortaöğretim ve yükseköğretim adayı öğrencilere yönelik oluşturulan tercih komisyonları ile öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapmaları sağlanıyor. Bu amaçla il genelinde 270 LGS ve 215 YKS tercih komisyonu kuruldu.

Komisyonlardan sekiz tanesi alışveriş merkezlerinde hizmet verirken dokuz komisyon da mobil ekip olarak çalışıyor. Ayrıca Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde evde ve hastanede eğitim alan öğrencilere yönelik il genelinde kurulan mobil komisyonlar vatandaşa hizmet veriyor.

30 Temmuz’da açıklanan LGS yerleştirme sonucunun ardından öğrenciler için ağustos ayında dört kez nakil işlemi yapılacak. İlk yerleştirmede herhangi bir kuruma yerleşemeyen veya yerleştiği kurumu değiştirmek isteyen öğrenciler, bu süreçte başvuru yapabilecek.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, nakil döneminde de, her ilçede kurduğu komisyonlar ile öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bu komisyonlar, YKS tercih döneminde de öğrencilerimize bilinçli tercih konusunda destek veriyor.

"Geleceklerini planlarken de öğrencilerimizin yanındayız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Bizler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarına yerleşecek öğrencilerimize yönelik, onların bilinçli tercihler yapmasına katkı sağlamak amacıyla il genelinde 270 tercih komisyonu kurduk. Komisyonlardan sekizi halkımızın rahatlıkla ulaşabileceği alışveriş merkezlerinde, dokuzu da ulaşım güçlüğü yaşayan öğrencilerimize yönelik olmuştur” dedi.

Yahşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık sorunları nedeniyle okullarımızın tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanamayan, evde ve hastanede eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik özel mobil ekipler aracılığıyla tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimizin üst öğretim kurumlarına geçerken yaptıkları tercihler, gelecekteki eğitim süreçlerinde ve meslek seçimlerinde önemli bir rol oynayacak. Geleceklerini planlarken de öğrencilerimizin yanındayız. Yeni sistemin öğrencilerimizin öncelikle ikametgahlarına en yakın orta öğretim kurumlarına yerleşmesini teşvik eden ve ailenin yemek, ulaşım gibi birçok maddi yükünü ortadan kaldıran aynı sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin aynı okulda olmasından kaynaklı eğitimin yönetimini ve kalitesini artıracağına inanıyorum.”