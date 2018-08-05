Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 10:53

Milli mücadelede Seferihisar, "Kundakçı" ile anlatıldı

Seferihisar’da devam eden 14.

Milli mücadelede Seferihisar,

05 Ağustos 2018 10:53

KİBATEK Yaz Edebiyat Buluşması, milli mücadelede Seferihisar’ın anlatıldığı “Kundakçı” romanının tanıtımıyla devam etti.



Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) tarafından düzenlenen yaz edebiyat buluşmalarının 14’üncüsü son 4 yılda olduğu gibi bu yıl da Seferihisar’da düzenleniyor. Buluşmaya Türkiye, Yunanistan, Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Moldova, Gürcistan, Bulgaristan, Kırgızistan’dan yazarlar, ressamlar, şairler, akademisyenler katılıyor. Etkinliğin ikinci gününde, Seferihisar’da yaşayan KİBATEK Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Öz tarafından üç yıllık araştırmanın ardından basılan milli mücadelede Seferihisar’ın anlatıldığı Kundakçı isimli roman tanıtıldı. Çağan Irmak Salonu’nda yapılan tanıtım öncesi kitabın kapak resmini yapan Mustafa Ali Kasap tarafından canlı performansla efe resmi yapıldı.



"Boşluğu Cafer Öz doldurdu"


Canlı performansın ardından Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer bir konuşma yaparak, Seferihisar’ın tarihindeki bir eksikliği uzun ve derin bir araştırmayla kitaba döken Cafer Öz’e teşekkür etti. Başkan Soyer, “Bu coğrafyada yaşayan insanlar tarihin bildiği en büyük kurtuluş mücadelesini verdiler ve emperyalizme karşı en büyük dersi verdiler. Bu dersin kahramanları, en önemli aktörleri de efeler oldu. Özellikle Batı Anadolu’da yaşayan efeler tarih yazdı. Bizim Seferihisarımızın tarihinde bir boşluk vardı. Atalarımızın milli mücadeleye nasıl katıldıkları konusunda çok da bilgi sahibi değildik. İşte o büyük boşluğu sevgili Cafer Öz doldurdu. Şahane bir eser kazandırdı. Çok kıymetli bir tarih romanı çıktı ortaya. Bugün dilerim ki burada bulunan farklı coğrafyalardan insanlarla beraber hepimizin duası ve iyi dilekleri o kahramanların ruhlarına gitsin. Hepinize bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. KİBATEK’e de 4 yıldır olduğu gibi bu yılda ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum” dedi.



3 yıllık çalışma


Kitabın yazarı Cafer Öz ise yaptığı konuşmada uzun süren çalışmasına verdiği destek nedeniyle Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Öz, “3 yıllık bir çalışma yaptım. Tüm köyleri sürekli dolaştım ve bilgi dolu büyüklerimizi konuşturmaya çalıştım. Hepsiyle bir süre sonra dost oldum. Hatta köylerine gitmediğim zaman bana kızmaya başlamışlardı. Hepsinde öyle bilgiler var ki müthiş bir doluluğa ulaştım. Bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum kitabı beğenirsiniz ve içerisindeki bilgiler gençlerimize örnek olur” diye konuştu.



Konuşmaların ardından program, kitabın yazım aşamasının anlatıldığı slayt gösterisi, çevre köylerden canlı tarih aktarıcılarının tanıtımı, Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Zeybek Ekibi gösterisi, romanın kahramanı Kundakçı’nın torunu Oktay Tugan’ın konuşması ve kitap hakkında değerlendirmelerle tamamlandı. Kundakçı kitabına kitapçılardan ve Seferihisar Belediyesi’ne ait dükkanlardan ulaşabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç