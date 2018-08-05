Milli mücadelede Seferihisar, "Kundakçı" ile anlatıldı

KİBATEK Yaz Edebiyat Buluşması, milli mücadelede Seferihisar’ın anlatıldığı “Kundakçı” romanının tanıtımıyla devam etti.

Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) tarafından düzenlenen yaz edebiyat buluşmalarının 14’üncüsü son 4 yılda olduğu gibi bu yıl da Seferihisar’da düzenleniyor. Buluşmaya Türkiye, Yunanistan, Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Moldova, Gürcistan, Bulgaristan, Kırgızistan’dan yazarlar, ressamlar, şairler, akademisyenler katılıyor. Etkinliğin ikinci gününde, Seferihisar’da yaşayan KİBATEK Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Öz tarafından üç yıllık araştırmanın ardından basılan milli mücadelede Seferihisar’ın anlatıldığı Kundakçı isimli roman tanıtıldı. Çağan Irmak Salonu’nda yapılan tanıtım öncesi kitabın kapak resmini yapan Mustafa Ali Kasap tarafından canlı performansla efe resmi yapıldı.

"Boşluğu Cafer Öz doldurdu"

Canlı performansın ardından Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer bir konuşma yaparak, Seferihisar’ın tarihindeki bir eksikliği uzun ve derin bir araştırmayla kitaba döken Cafer Öz’e teşekkür etti. Başkan Soyer, “Bu coğrafyada yaşayan insanlar tarihin bildiği en büyük kurtuluş mücadelesini verdiler ve emperyalizme karşı en büyük dersi verdiler. Bu dersin kahramanları, en önemli aktörleri de efeler oldu. Özellikle Batı Anadolu’da yaşayan efeler tarih yazdı. Bizim Seferihisarımızın tarihinde bir boşluk vardı. Atalarımızın milli mücadeleye nasıl katıldıkları konusunda çok da bilgi sahibi değildik. İşte o büyük boşluğu sevgili Cafer Öz doldurdu. Şahane bir eser kazandırdı. Çok kıymetli bir tarih romanı çıktı ortaya. Bugün dilerim ki burada bulunan farklı coğrafyalardan insanlarla beraber hepimizin duası ve iyi dilekleri o kahramanların ruhlarına gitsin. Hepinize bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. KİBATEK’e de 4 yıldır olduğu gibi bu yılda ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum” dedi.

3 yıllık çalışma

Kitabın yazarı Cafer Öz ise yaptığı konuşmada uzun süren çalışmasına verdiği destek nedeniyle Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Öz, “3 yıllık bir çalışma yaptım. Tüm köyleri sürekli dolaştım ve bilgi dolu büyüklerimizi konuşturmaya çalıştım. Hepsiyle bir süre sonra dost oldum. Hatta köylerine gitmediğim zaman bana kızmaya başlamışlardı. Hepsinde öyle bilgiler var ki müthiş bir doluluğa ulaştım. Bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum kitabı beğenirsiniz ve içerisindeki bilgiler gençlerimize örnek olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, kitabın yazım aşamasının anlatıldığı slayt gösterisi, çevre köylerden canlı tarih aktarıcılarının tanıtımı, Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Zeybek Ekibi gösterisi, romanın kahramanı Kundakçı’nın torunu Oktay Tugan’ın konuşması ve kitap hakkında değerlendirmelerle tamamlandı. Kundakçı kitabına kitapçılardan ve Seferihisar Belediyesi’ne ait dükkanlardan ulaşabiliyor.