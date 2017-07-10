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10 Temmuz 2017 11:54

Milli sörfçü Alaçatı’nın rüzgarını tuvale yansıttı

Milli sörfçü Melek Toraman, resim sanatında da iddialı olduğunu İzmir’in Çeşme ilçesinde açtığı sergi ile bir kez daha gösterdi.

Milli sörfçü Alaçatı’nın rüzgarını tuvale yansıttı

10 Temmuz 2017 11:54

Toraman, sörfçülerin çok sevdiği Alaçatı rüzgarını resimlerine yansıttı.


Milli sörfçü Melek Toraman, Alaçatı’nın en gözde bölgesi Hacı Memiş’de bulunan Roqqa Artizan Coffee’de, yedinci kişisel resim sergisini açtı. İtalya’nın Floransa şehrinde Accademia Italiana Arte Moda Design’da Tasarımcılık okuyan Toraman, İstanbul’daki iş hayatından sonra, 2006 yılında windsurfe ve doğaya olan tutkusundan dolayı Alaçatı’ya yerleşti. Alaçatı rüzgarıyla, çok sevdiği sörf sporunda başarıdan başarıya koşarak milli takımda yer alan Toraman, boş zamanlarında da resim yapmaya başladı. Kendine özgü bir teknikle resim yapan Toraman, açtığı sergide Alaçatı rüzgarını da tuvale aktararak, çağdaş resim sanatında farklılık oluşturdu.


Kişisel sergisi ile ilgili açıklamada bulunan Melek Toraman, çağdaş sanatı ve hareketli resimleri sevdiğini vurgulayarak, "Sanıyorum bu hareketliliği sevmem, milli sörf sporcusu olmamdan da kaynaklanıyor. Resimlerimde, ışıkların akışı, dalgaları, dalgaların içindeki hareketliliği kullandığım özel bir macunla tuvale aktararak üç boyutlu hale getirmeye çalışıyorum. Resimle son beş yıldır yoğun olarak uğraşıyorum; ama ondan önce de on sene tasarımcı olarak çalıştım. Alaçatı’da yaşamaya başladıktan sonra, kışın ve rüzgarsız havalarda sörf yapamayınca resim yapmaya başladım" dedi.




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