Milli sporcu Balıkçı, referandum kararını açıkladı

’si, milli sporcu Tolga Murat Balıkçı, bir ‘evet’ ile tüm engellerin aşılabileceğini söyledi. Balıkçı, "Birçok madalyalar kazandım. Ülkemin bayrağı ile devlet büyüklerimin desteği ile gururlandım. Bir kez daha bu gururu ’evet’ ile Türkiye’nin geleceğine taşımak istiyorum” dedi.

’si, milli sporcu Tolga Murat Balıkçı referandum kararını açıkladı. Devletin son yıllarda engelli ve başarılı bireylere büyük destek verdiğini anlatan Balıkçı, sporun ve sporcunun istikrar istediğini belirtti. Balıkçı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican’ın talimatıyla geçtiğimiz seçim döneminde kampanyalarda kullandığı ’bisikletboard’ ile Ankara’ya gideceğini söyledi. Balıkçı, bir ‘evet’ ile tüm engellerin aşılabileceğini ifade ederek, "Engelliler Haftasında ilk denememdeki süreçte maalesef ki Soma’da maden faciası olayı ile birçok şehit vermiştik ve bende bunun o süreçte doğru olmayacağını düşünerek bu projemi rekor denememden vazgeçerek normal sürüşe döndürmüştüm. Hedefimde engelli milli bir sporcu olarak İzmir’den Ankara’ya 61 saatte varmak vardı. Nasip olmadı. Şimdi ise yaşanan bu süreçte ülkemin geleceği için 16 Nisan’da gerçekleşecek referandum öncesinde benim gibi engelli olan tüm kardeşlerime örnek olması için bir rekor denemesinde bulunacağım. ’Evet’ diyerek İzmir’den çıkacağım yolda yeni hedefim 24 saatte Ankara’ya Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın eğer müsaadeleri olursa huzurlarına varmak olacak” dedi.

Balıkçı, şöyle devam etti:

"Şimdi ise amacım Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza Türkiye’de yaşayan tüm engelliler adına bir teşekkür edebilmek ve ömürlerini verdikleri bu ülkenin ve yüzde 12’si engelli olan milletinin nereden nereye geldiğini görmelerini sağlamak ve referandumda daha güçlü, daha büyük bir Türkiye için tüm engelliler adına ’evet’ dediğimizi haykırmak. Eğer ’Tolga gel’ desinler, daha önce 61 saatte kat ettiğim yolu arkamda bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı varken daha ağır bir yükle 24 saatte gider bisikletboard’umla referandum sonuçlarını Ankara’da takip ederim, bu çok zor. Belki, imkansız olan bu rekoru kırarım; çünkü Cumhurbaşkanı ve Başbakan 2002 yılından beri ne yoruldum ne de sıkıldım demeden bizleri sırtlarında taşıyor ve halen taşımaya devam ediyorlar. Onlar için bu millet 15 Temmuz’da olduğu gibi engellisi, genci, kadını ve yaşlısı ile imkansızı başarmaya hazır."