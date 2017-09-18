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18 Eylül 2017 13:39

Milli sporcu Ümit Ülkü, kendi rekorunu kırdı

Milli Sporcu Ümit Ülkü, ilki kendine ait olan Körfez Pist rekorunu ikinci kez kırarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcu Ümit Ülkü, kendi rekorunu kırdı

18 Eylül 2017 13:39


Yarışlarda İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü adına yarışan Ümit Ülkü, geçen mayıs ayındaki Körfez yarışlarında 41.904 ile pist rekorunu kırmıştı. Milli sporcu, bu dereceyi 41.757 olarak geliştirdi.


Maxi Grup’taki ilk yarışta Ümit Ülkü birinciliğe ulaşırken, İsmet Toktaş ikinci ve Tamer Sancak üçüncü sırada yer aldı. İkinci yarışta ise Ümit Ülkü birinci, İsmet Toktaş ikinci, Tamer Sancak üçüncü oldu. Ümit Ülkü, 41.757’lik zamanıyla pist rekoru kırdı. Aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı olan Ümit Ülkü, sağlıklı nesiller yetişmesinde çok önemli olduğunu vurgu yaptı. Milli sporcu, kariyerinde yurt içinde çeşitli şampiyonluklar yaşadığını belirterek, "2015’te Avrupa üçüncüsü oldum. Uluslararası yarışmaları takip ediyor ve yarışmalara katılarak ülkemizi temsil ediyorum. Daha iyi dereceler almak için, şampiyonluğu bırakmamak için bütün sezon çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Türkiye Pist Şampiyonası’nın dördüncü ayak yarışları, 28-29 Ekim’de İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde yapılacak.




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