Milli takıma İzmir damgası

177 sporcunun katıldığı Konya'daki seçmelerde büyük başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Polonya'da yapılacak Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası kadrosunda 5 sporcuyla temsil edilecek.

Konya'da düzenlenen tekvando turnuvasında İzmirli sporcular adeta tozu dumana kattı. Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası seçmelerine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekvando Takımı, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak olan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 5 sporcuyla temsil edilme hakkını kazandı.

Erkeklerde 6 sıklet için 105, bayanlarda 7 sıklet için 72 olmak üzere 177 sporcunun katıldığı seçmelerde İzmirli sporculardan Fevzi Arda Duru 58 kiloda, İsmet Begeç 74 kiloda, Şahin Çelebi 87 kiloda, Simge Erensayın 67 kiloda ve Esra Akbulak +73 kiloda Milli Takım'a girmeyi başardı.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını belirten Branş Sorumlusu Kıvanç Dinçsalman, “Konya'da yapılan milli takım seçmelerinde kulübümüzden beş sporcu Polonya'da yer alacak. Sporcularımız, Türkiye'yi ve kulübümüzü Milli Takım'da temsil edecekler. Hepimiz için büyük bir gurur bu.. Antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.