Tüm Türkiye’de 4,8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz, randevu sistemini hayata geçireceklerini duyurdu. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere bazı illere hizmet sunan şirket, kurumsal web sitelerinde yer alan ’Online Randevu’ sayfaları üzerinden randevuların kabul edileceğini bildirdi. Artık cumartesi günleride hizmet veren şirket, 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezini arayarak randevu alınabileceğini de hatırlatırken, www.aydem.com/tr/Randevu ve www.gediz.com/tr/Randevu isimli internet sitelerinde de bu kolaylığın sağlandığı dile getirildi.

Yine abonelerine bazı konularda da bilgi veren Aydem ve Gediz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Elektrik tüketicileri, yeni abonelik işlemlerinde (daha önce abonelik kaydı oluşturulmamış tüketim noktaları için), öncelikle Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ADM Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa illerinde ise GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri ile Bağlantı Anlaşması yaptıktan sonra Aydem ve Gediz’den randevu alarak abonelik işlemlerini sıra beklemeden yapabilecek. Ayrıca bu yeni sistemle birlikte özellikle yaşlı, engelli, hasta, gazi vb. öncelik teşkil eden müşteriler, randevu alarak sıra beklemeden ve zaman kaybetmeden abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sistem sayesinde yeni abonelik, abonelik devri, abonelik iptali, depozito iadesi, güç değişikliği, tarife değişikliği, güncel depozito sorgulama, bilgi güncelleme vb. abonelik işlemleri için randevu alınabilecek. Randevu saatinden 10 dakika önce MİM’e gelmeleri gereken müşteriler, kimlik bilgileri ile randevu saatlerini seçebilecekler. Müşterilerin mağdur edilmemesi ve kötü niyetli randevu taleplerinin önüne geçilmesi amacıyla sınırlı sayıda randevu verilecek olup, TC kimlik numarasından kötü niyetli randevu kayıtları tespit edilerek gelecekte yaşanacak benzer vakalarda söz konusu kişiler, sistemden bloke edilecek. Müşteriler, cumartesi açık olan MİM’lerin ve diğer MİM’lerin adreslerine iletişim merkezinden veya kurumsal web sitelerinden ulaşılabilecek."