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03 Eylül 2018 13:40

Milyonlarca insan gibi İzmir’den de o örnek projeye destek verilecek

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) şubeleri, Let’s Do It/ Haydi Yapalım’ Kampanyası kapsamında 134 ülkede 18 milyon gönüllünün katılımıyla katı atık toplanacak.

Milyonlarca insan gibi İzmir’den de o örnek projeye destek verilecek

03 Eylül 2018 13:40

İzmir’de de JCI şubeleri öncülüğünde de, temizlik çalışması gerçekleştirilecek ve çevre temizliği ile ilgili Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturulacak.


Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) şubeleri, 2008 yılında Estonya’dan başlatılan ve dünyanın en büyük sivil toplum etkinliği olan Let’s Do It/ Haydi Yapalım’ Kampanyası kapsamında bir kez daha katı atık toplayacak. 15 Eylül 2018 Cumartesi günü için tarih belirlenirken, üyeler, 134 ülkede 18 milyon gönüllünün katılımıyla Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturacak. İzmir’de de JCI şubeleri öncülüğünde de, kampanyaya destek verilecek. İzmir’de de aynı kampanya çerçevesinde İnciraltı Kent Ormanı temizlenecek yer olarak seçildi. İzinler için gerekli başvurular yapılırken, bazı belediyelerden de proje için destek sözü alındı.


Kampanyanın önemine değinen JCI Türkiye Başkanı Nihal Zoroğlu, dünyanın 134 ülkesinden insanların bu pozitif sivil toplum hareketi için bir araya geleceğini söyledi. Milyonlarca insanın çevre temizliğine katkıda bulunacağını aktaran Zoroğlu, Dünya Temizlik Günü’nde çevreyle ilgili farkındalık oluşturulacağının altını çizdi.




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