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06 Temmuz 2018 18:44

Milyonluk vurgun yapıldığı iddia edilen olayda flaş gelişme

Diyarbakır’da, onlarca kişiye aynı dairelerin satıldığı iddia edilen ve milyonluk vurgun yapıldığı öne sürülen dolandırıcılık olayında, aranan şirketin üst düzey isimlerinden iki kişi, İzmir’de jandarmanın yol kontrol uygulaması sırasında yakalandı.

Milyonluk vurgun yapıldığı iddia edilen olayda flaş gelişme

06 Temmuz 2018 18:44


Diyarbakır’da "Çiftlik Bank" benzeri bir dolandırıcılık vakasının yaşandığı iddia edilen olayda, bir dairenin birden fazla kişiye satıldığı ileri sürülmüştü. Aralarında iş adamı, memurlar ile çok sayıda vatandaşın olduğu onlarca kişinin mağdur edildiği öne sürülen olayda, şirket sahiplerinin paraları alıp kaçtığı iddia edilmişti. Konu hakkında bazı vatandaşlarda şikayetçi oldu ve şirketin yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


İzmir’in Selçuk ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte yol kontrol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada Sedat A. ve Ahmet A. isimli şahısların arandığı tespit edildi. İki şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şahısların Diyarbakır’dan geldiği ve yine söz konusu kentteki dolandırıcılık olayına konu olan şahısların üs düzey yöneticileri olduğu belirlendi. Şahıslar, daha sonrada yapılan incelemenin ardından karakola götürüldü.


Kuşadası’nda yazlık tutmuşlardı, tutuklandılar


Aynı daireyi çok sayıda kişiye sattığı iddia edilen kişiler arasında yer alan Sedat A. ve Ahmet A. hemen ekipler tarafından sorguya alındı. Yapılan sorgulamaların ardından iki kişi tutuklanarak Buca Cezaevine konuldu. Sedat A. ve Ahmet A. isimli kişilerin Kuşadası’ndan yazlık kiraladığı da öğrenildi. Öte yandan, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan iki şahıs haricinde, söz konusu olaya karışan 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.




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