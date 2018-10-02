Mimarlar çevreyi korumaya devam edecek

İzmir'de bir haftaya boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak Mimarlık Haftası, 3 sergi açılışı ve programlarla başlarken, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan çevre ve doğaya saygılı bir mimarlık anlayışını yaymak için başarılı örnekleri gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin düzenlediği Mimarlık Haftası açılışı geniş katılımla gerçekleşti. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı etkinlikte üç ayrı serginin açılışı yapıldı. ‘Daha iyi bir dünya için' mottosuyla kutlanacak Mimarlık Haftası, İzmir'de bir haftaya yayılacak söyleşi, panel, sergi ve gezilerle dopdolu bir program içeriyor.

Açılışta konuşun Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Uluslararası Mimarlar Birliği'nin Ekim ayının ilk Pazartesi gününü dünya mimarlık günü ilan ettiğini belirterek,

“Dünyada bu yıl mesaj; ‘Mimarlık, daha iyi bir dünya için' olarak vurgulandı. Bu mesaj aslında bence mimarlar olarak sorumluluklarımızı bize hatırlatan, sert bir uyarı. Dünyamızın bugünkü durumuna ve yakın geleceğine dair iyimser olmak ne yazık ki mümkün değil. Yakın vadede tehditler içerisinde, en kritik olanının çevresel tehditler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu çerçeve içerisinde biz oda olarak çevreyi, doğayı ve kenti savunmaya devam ediyoruz. Doğamıza, kentimize zarar veren kararları, projeleri yakından takip ediyor, bunlara karşı kamusal sorumluluğumuz gereği hukuksal mücadeleyi sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra meslek içi eğitimlerimizle, sergi ve ödül programlarımızla, daha iyi bir yapılı çevre ile doğaya saygılı bir mimarlığa dair ipuçlarını ve başarılı örnekleri gündeme taşımaya çalışıyoruz. Umuyoruz bu çabamız kentimizde nitelikli mimarlığın gündem olmasına katkıda bulunur” diye konuştu.

Kısa film gösteriminin ardından açılışta, meslekte 50, 30 ve 25 yılı dolduran üyelere de plaket takdim edildi.