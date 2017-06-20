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20 Haziran 2017 01:21

Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs ağaca çarptı.

Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı

20 Haziran 2017 01:21

Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Mithatpaşa Caddesi Ege Ordusu Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlıdere’den Konak istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 64 AJ 132 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu minibüste bulunan Ali ilhan(34), Hüseyin almaz(32), Murat Arlık ve Vekin Aygün yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan İlhan ve Almaz İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesine , Arlık ve Aygün ise Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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