Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeşildere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 PK 254 plakalı bir seyahat firmasına ait servis minibüsü, Gaziemir’den Bornova yönüne seyreden Murat Turan (39) idaresindeki 35 KR 546 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü refüje sürüklenirken, olayı gören diğer sürücüler hemen 112 sağlık görevlilerine ve polise haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz vatandaşın cenazesi İzmir Adli Tip Kurumu Morguna kaldırılırken, minibüsün şoförü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu arada kaza sebebiyle tek taraflı olarak yol bir süre ulaşım kapalı kaldı. Ayrıca kaza yerinde toplanan meraklı vatandaşlardan bazıları, yanlarında çocukları olmasına rağmen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını izlerken, bazı vatandaşların da telefonla öz çekim yapması da dikkat çekti.