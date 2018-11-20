Minik Alperen'in temyiz davasında şok gelişme

İzmir'in Çiğli okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davanın kararına yapılan itirazların ardından temyiz davası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görüşülmeye devam ediliyor. Dosyanın ilk duruşmasında minik Alperen'in yaşama veda ettiği okulun sahibi tutuklu sanıklardan Yurdagül İşgören'e tahliye kararı çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davanın kararına yapılan itirazlar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görüşülmeye başlandı. Dosyada eksikliklerin olduğunu tespit eden heyet, duruşma açılmasına karar vererek, dosyayı yeniden incelemeye başladı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görülen temyiz davasının ilk duruşmasına minik Alperen'in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin ile sanıklardan tutuklu Yurdagül İşgören ve tutuksuz sanıklar Arzu Gülmez ile Ahmet Somun ve taraf avukatları katıldı.

Yeni rapor hazırlandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda minik Alperen'in hayatını kaybettiği olayda, okul sahibi Yurdagül İşgören, servis şoförü Taner İşgören, servis rehberi Dilara Kamberler ve okul müdürü Bekir Gül'ün asli kusurlu olduğu, öğretmenler Arzu Gülmez ve Nurcan A.'nın ise tali kusurlu oldukları ifade edildi.

Duruşmaya katılan sanıklardan Yurdagül İşgören ve Arzu Gülmez, bilirkişi raporundaki kusurları kabul etmediklerini söyledi.

“Alperen'in şortunu değiştirmişler”

Söz verilmesi üzerine konuşan minik Alperen'in annesi Buket Sakin, dosyada yer alan fotoğraflarda, oğlunun üzerindeki şortunu o gün yanına yedek olarak koyduğunu ve evden çıkarken Alperen'in üzerinde o şortun bulunmadığını söyledi.

“Çocuğu serviste unuttuk, mahvolduk”

Tutuklu sanık Yurdagül İşgören ve tutuksuz sanık Arzu Gülmez ise önceki ifadelerinde bir değişiklik olmadığını ifade ederken, tutuksuz sanıklardan Ahmet Somun ise olay günü öğretmen Nurcan A.'nın kendisini arayıp “Çocuğu serviste unuttuk. Mahvolduk biz. Ailem dağılacak” dediğini iddia ederek, Arzu Gülmez'i arayıp, tehdit ettiği iddialarını da yalanladı.

Olay günü sanıkların, hastane polisi tarafından ifadelerinin alınıp alınmadığının araştırılmasını talep eden duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

“En azından birimizi tahliye edin”

Duruşma savcısının mütalaasının ardından söz verilen tutuklu sanık Yurdagül İşgören, 17 yaşındaki oğlunun üniversite sınavlarına hazırlandığını ifade ederek, “Hem annesi hem babası tutuklu. Oğlumun psikolojisi bozuldu. En azından birimizin tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Karar için ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdagül İşgören'in tutuklu kaldığı süreyi de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Taraftarın, bilirkişi raporunu incelemesi için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan Dilara Kamberler ile okul müdürü Bekir Gül'ün 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici Arzu Gülmez'in 2 yıldan 5 yıla kadar, Ahmet Somun'un ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu sanık Taner İşgören ve tutuksuz sanık Dilara Kamberler'e 9'ar yıl, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu Yurdagül İşgören ve tutuksuz sanık Bekir Gül'e 5'er yıl, tutuksuz sanık Arzu Gülmez'e 6 yıl, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme” suçundan tutuksuz sanık Ahmet Somun'a 5 yıl hapis cezası vermişti.