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29 Haziran 2017 10:00

Minik balerin ve baletler sahnede

Bayraklı Belediyesi bale kursiyerleri yılsonu gösterisiyle seyirci karşısına çıktı.

Minik balerin ve baletler sahnede

29 Haziran 2017 10:00

Minik balet ve balerinler yaptıkları hareketlerle izleyenlerin beğenisi kazandı, performanslarıyla büyüklere taş çıkardı.



Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen bale kursuna katılan minik balerin ve baletler sahneledikleri gösterilerle beğeni topladı. Farklı merkezlerde kurslara katılan minikler çeşitli figürlerle dans gösterileri sundu. Eğitmen Fikret Bayram önderliğinde gösteriye hazırlanan minikler performanslarıyla profesyonelleri aratmadı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe kursiyerlerin aileleri yoğun ilgi gösterdi.



Kurslar devam ediyor


Beş farklı merkezde verilen kurslar belirlenen gün ve saatlerde Mustafa Kemal Spor Salonu, Mansuroğlu kadın dünyası, Onur Mahallesi amfi tiyatro, 75’inci yıl ve İhsan Alyanak Kültür Merkezlerinde devam ediyor. Kurs hakkında detaylı bilgiye Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 0 (232) 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.



"Geleceğin sanatçılarını, sporcularını yetiştiriyoruz"


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Minik çocuklarımız yıl boyu aldıkları eğitimin karşılığını sahnede performanslarıyla gösterdi. Yıl boyu çalıştılar. Hem okullarına gittiler hem de düzenlediğimiz kurslara katıldılar. Geleceğin balerin ve baletleri başarılı gösterileri ile herkesi mutlu etti. Ailelerini duygulandırdı. Katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Belediye olarak geleceğin başarılı sporcu ve sanatçılarını yetiştirmek için elimizden gelen katkıyı koymaya devam edeceğiz” dedi.




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