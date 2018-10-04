Minik Canpolat'ın şaşılığı fotoğrafla fark edildi, ameliyatla sağlığına kavuştu

Oğlunun ameliyatta sağlığına kavuştuğunu gören anne Şahzade Özkan Altıkardeş, "İki sene boyunca alternatif tedaviler denedik. İyileşmenin bu kadar çabuk olacağını bilseydim hiç beklemezdim" dedi.

İzmir'de yaşayan anne Şahzade Özkan Altıkardeş, oğlu Canpolat Altıkardeş 14 aylıkken bir fotoğraf çektirmek ve anısını ölümsüzleştirmek istedi. Fotoğrafın çekilmesiyle anne, 14 aylık oğlunun gözünde şaşılık olduğunu fark etti ve doktora gitti. Göz doktorunun muayene etmesiyle çocuğa numaralı gözlük verildi. Aradan aylar geçmesine karşın çocuğun gözünde herhangi bir gelişme yaşanmadı. Daha sonra başka bir aileyle tanışan anne Şahzade Özkan Altıkardeş, bu ailenin tavsiyesiyle Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezine giderek Op. Dr. Onur Aydın'a başvurdu. Minik çocuğu muayene eden doktor, çocuğun ameliyat olması gerektiğini aileye aktardı. İlk süreçte doktorun ameliyat teklifini kabul etmeyen aile daha sonra bu fikrinden vazgeçerek teklifi kabul etti ve küçük çocuk da sağlığına kavuştu.

"Çabuk iyileşeceğini bilseydim hiç beklemezdim"

Anne Şahzade Özkan Altıkardeş, ameliyattan korktukları için yıllarca farklı tedavi yöntemleri denediklerini ifade ederek, "İzleyerek bekledik, bu bekleyiş oğlumun gözlerindeki bozukluğun artmasına neden oldu, ben ameliyattan sonra bu kadar çabuk iyileşeceğini bilseydim hiç beklemezdim" dedi.

Çocuğunun gözünde kaymada olduğunu dile getiren anne Altıkardeş, "Canpolat doğduğunda gözündeki kayma sorununu anlayamamıştık. İlk defa 14 aylıkken çekilen bir fotoğrafta fark ettik. Hemen göz doktoruna gittik. Gittiğimiz doktor 4 numara gözlük verdi, bu numara oğluma çok ağır geldi ve iki gözü birden bozuldu. Gözlerinde meydana gelen bozukluğun ardından başka bir doktora gittik. O da farklı bir tedavi yöntemi tavsiye etti. Bir sene boyunca hiçbir ilerleme kaydedemedik. Oğlumla birlikte gözlerindeki sorunda büyüyordu. Hiç tanımadığımız bir aile Canpolat'ın gözlerindeki sorunu fark ederek, 'Bizim çocuğumuzun gözlerinde de şaşılık problemi vardı. Op. Dr. Onur Aydın'ın gerçekleştirdiği ameliyat sonrası böyle bir sorunumuz kalmadı' dediler. Biz de araştırdık ve Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi'ne giderek Op. Dr. Onur Aydın'a muayene olduk. Kendisi ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi fakat biz ameliyattan korktuk ve başka tedavi yöntemleri aramaya devam ettik" şeklinde konuştu.

"Artık Canpolat'ın gözlerinde kayma olmuyor"

Altınkardeş, şöyle devam etti:

"İyileşmenin bu kadar çabuk olacağını bilseydim hiç beklemezdim. İki sene boyunca alternatif tedaviler denedik, ameliyat bizim için zor bir karardı; artık oğlumuzun okul çağı gelmişti biz de bu süreçte araştırmaya yapmaya devam ettik. Bu sırada oğlumda nörolojik sorunlar meydana geldi. Gittiğimiz hastanede bu sorunların gözdeki kaymadan kaynaklanma ihtimali olduğu söylendi. Yaptığımız tüm araştırmalar sonucunda iki yıl sonra tekrar Onur Bey'e giderek ameliyat için karar verdiğimizi söyledik. Tabi bu süreçte şaşılık ileri safhaya ulaşmıştı. Doktorumuz gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat için gün verdi. Ameliyatımız çok iyi geçti. Artık Canpolat'ın gözlerinde kayma olmuyor. Oğlum epilepsi hastası olduğu için sıkıntıya gelemiyor, ameliyat sonrası kriz geçirir diye çok korkmuştuk; fakat ameliyat olduğu gece bile çok rahat uyudu. Okula başladı o da çok mutlu biz de çok mutluyuz. Onur Bey ameliyat sonrası da yakından takip etti, çok ilgilendi. Canpolat başladığı okulda kapak yıldızı oldu. Ameliyat sonrası iyileşmenin bu kadar çabuk olacağını bilseydim hiç iki sene vakit kaybetmezdim" şeklinde konuştu.

Uzmanlarda göz tembelliği uyarısı

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Aydın, şaşılıkta erken tedavinin önemine dikkat çekerek, "7 yaş altında şaşılık ya da şaşılığa neden olan sebep ortadan kaldırılmaz ise o göz tembel kalır. Tembelleşme olduktan sonra siz yedi-sekiz yaşında tedavi etseniz bile o gözün ömür boyu az görme ya da kaymanın tekrar ortaya çıkma ihtimal yüksektir. Eğer hasta çocuksa cerrahi müdahalenin yapılabileceği en erken yaş bir buçuk yaşıdır. Tabi ki biz bebek sekiz-dokuz aylık iken şaşılığı görüyoruz; fakat hasta henüz süt bebeği olduğu için, anne ve babanın da psikolojik olarak kendini hazırlaması için muayenesini tamamlıyoruz. Aileye hazırlıklı olmalarını, bir buçuk iki yaş bandında bebeğin ameliyat edileceğini bildiriyoruz. Bu sürece kadar tedavi yöntemleri uygulanıyor; lakin bebeklikte oluşan şaşılığın tedavisi ağırlıklı olarak cerrahi müdahale gerektiriyor. Canpolat'ın ameliyatını gerçekleştirdik ve düzenli olarak muayene etmeye devam ediyoruz. Gözde tembelliğin oluşmaması da bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.