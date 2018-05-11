Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 10:19

Minik eller anneleri için hünerlerini sergileyecek

Forum Bornova’da minikler için eğlenceli atölye çalışmaları sunan ForumBüs’te gerçekleştirilecek Keçe Çanta Atölyesi, anneleri için üretmek isteyen minik elleri bekliyor.

Minik eller anneleri için hünerlerini sergileyecek

11 Mayıs 2018 10:19


Ailecek keyifli bir Anneler Günü geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova’nın özel etkinliklerine davet edildi. Çocuklara özel ForumBüs’te Keçe Çanta ve büyüklere özel Teraryum atölyeleriyle Forum Bornova, ziyaretçilerinin hafta sonu programına neşe katmaya hazırlanıyor. 12 - 13 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri, 14.00 - 18.00 arası her saat başı, 5-12 yaş tüm çocukların ücretsiz katılımına açık gerçekleştirilecek atölyede minikler annelerine özel el emeği hediyelerini hazırlama fırsatı bulacak. Anneler Günü’nde büyükleri de ihmal etmeyen Forum Bornova, cumartesi ve pazar günleri saat 15.00 ve 17.00’de düzenleyeceği özel Teraryum Atölyesi’yle doğadan annelere özel seçkin bir hediye sunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç