Minik eller anneleri için hünerlerini sergileyecek

Ailecek keyifli bir Anneler Günü geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova’nın özel etkinliklerine davet edildi. Çocuklara özel ForumBüs’te Keçe Çanta ve büyüklere özel Teraryum atölyeleriyle Forum Bornova, ziyaretçilerinin hafta sonu programına neşe katmaya hazırlanıyor. 12 - 13 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri, 14.00 - 18.00 arası her saat başı, 5-12 yaş tüm çocukların ücretsiz katılımına açık gerçekleştirilecek atölyede minikler annelerine özel el emeği hediyelerini hazırlama fırsatı bulacak. Anneler Günü’nde büyükleri de ihmal etmeyen Forum Bornova, cumartesi ve pazar günleri saat 15.00 ve 17.00’de düzenleyeceği özel Teraryum Atölyesi’yle doğadan annelere özel seçkin bir hediye sunuyor.