Minik eller sanatla buluşuyor

7-12 yaş grubuna yönelik atölye için 12 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek amacıyla düzenlediği ücretsiz kurslara bir yenisini daha ekliyor. Tanıtım dersleri büyük ilgi gören “El Sanatları Atölyesi”, eğitmen Şule Yalçın eşliğinde, 12 Kasım'da başlayacak. İlk atölye çalışmasında ebru sanatıyla tanışacak olan öğrenciler, daha sonra kil, seramik ve mozaik yapımını da öğrenecek.

Son başvuru 12 Kasım

Çarşı Kültür Merkezi'nde yer alan kulüpte, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyeye, 7-12 yaş arası Karşıyakalı çocuklar katılabilecek. Başvurular ise kurs başlangıç tarihine kadar devam edecek. Atölyeye ve katılım şartlarına ilişkin, 0232 364 14 28 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

Sanatla büyüyen nesiller

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Vecdi Altay Çocuk Kulübümüz, kültür ve sanatla iç içe yetişen, hayal dünyası gelişmiş, sosyal becerileri yüksek nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden bir tanesidir. Üye sayısı 3 bin 500'e ulaşan kulüp çatısı altında, çocuklarımız için ‘El Sanatları Atölyesi' gibi hem eğitici hem de eğlenceli organizasyonlara imza atmaya devam ediyoruz. Tüm Karşıyakalı çocuklarımızı kulübümüze bekliyoruz” dedi.