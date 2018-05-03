Minik itfaiyeciler eğlenerek öğrendi

Bir günlüğüne itfaiyeci olan minikler, mesleğin zorluğunu öğrenmenin yanı sıra özel hazırlanan oyun parkurlarında eğlenceli bir gün yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek çalışmaları arasında yer alan Abla-Ağabey-Kardeş projesi sayesinde çocuklar yeni meslekleri keşfetmeye devam ediyor. Üniversiteli abla ve ağabeyleri eşliğinde kent gezileri yapan, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan çocuklar, bu kez deprem simülasyon merkezini ziyaret etti; özel olarak kurulmuş simülatör evde deprem anını yaşadı. Görevli personelin aktardığı ‘deprem anında nasıl bir yol izleneceği, deprem sonrasında yapılması gerekenler ve depremzede vatandaşların kurtarılmasına ilişkin bilgileri’ ilgiyle dinleyen Gönüllü Takımı ve kardeşleri, tatbikatlar sırasında da hayli heyecanlı anlar yaşadı.

Zorlu mesleği yakından tanıyan çocuklar, uzmanlar tarafından aktarılan bilgileri canlı olarak da deneyimledi. Çocuklar ayrıca, İtfaiye Arama Kurtarma ekibinin özel eğitimli köpekleri tarafından deprem enkaz alanında da bulundu.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Doğal Afet ve Arama Kurtarma Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe 268 kardeş ile 417 gönüllü katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin çocuklar için hazırladığı güne özel oyun parkurları ise büyük ilgi odağı oldu. Şişme tırmanma-dağcılık duvarı, kaydıraklı itfaiye arasözüyle itfaiye şeflerinin kontrolü eşliğinde parkurların keyfini çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi. Daha önce böyle bir tecrübeyi yaşamadıklarını dile getiren minikler, Abla-Ağabey-Kardeş Projesi sayesinde minik itfaiyeci olmanın gururunu yaşadıklarını söylediler.