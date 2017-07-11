Minik izcilerin deniz keyfi

Beş gün boyunca Gümüldür Orman Kampı’na götürülen minikler bol bol yüzüp, oyunlar oynayarak tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Yaz tatiline giren çocuklara yönelik hayata geçirdiği sosyal etkinliklerle dikkat çeken Konak Belediyesi, son olarak beş gün süren izcilik kampı düzenledi. Konak’ta yaşayan 500 çocuğun katıldığı kamp renkli görüntülere sahne oldu. Beş gün süreyle ve her gün farklı mahallelerden çocukların yer aldığı kamp Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Gümüldür’de hizmet veren kamp alanında gerçekleştirildi. Minik izcilere, izci liderlerinin yanı sıra izci anneler de eşlik etti. 5 Temmuz’da başlayan kamp 10 Temmuz’da sona erdi.

Denizin keyfini çıkardılar

Sabahın erken saatlerinde otobüslerle Konak’tan alınan minik izciler Gümüldür’deki kamp alanına getirildi. Burada kendileri için hazırlanan kahvaltıyla güne başlayan çocuklar eğlenceli etkinlikler sayesinde keyifli bir gün geçirdi. Gün boyu süren programda minik izcilere yüzme eğitimi de verildi. Eğitmenler eşliğinde denize giren çocuklar sıcak havada serinleme fırsatı buldu. Öğle yemeğinin ardından bu kez çeşitli oyunlarla zaman geçiren minik izciler, akşama kadar süren gezide bol bol eğlendi.