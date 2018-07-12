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12 Temmuz 2018 16:28

Minik karateci uluslararası müsabakaya hazır

İzmir’in Foça ilçesinde, minik karatecisi Kaan Yüksel, İstanbul’da uluslararası organizasyon kapsamındaki müsabakalara çıkmak için son antrenmanlarını tamamladı.

Minik karateci uluslararası müsabakaya hazır

12 Temmuz 2018 16:28


Türkiye Karate Fedarasyonu (TKF)’nun faaliyet programında yer alan uluslararası organizasyon, 13-14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde İstanbul Esenler Hakkı Başar Spor Salonunda yapılacak. Minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler ferdi takım gibi kategorilerdeki müsabakaya çok sayıda sporcunun Türkiye’nin her ilinden katılması beklenirken, Foça ilçesindeki minik karatecisi Kaan Yüksel de organizasyon için son hazırlıklarını tamamladı. Antrenörü ve babası Kudret Yüksel tarafından çalışmalar yapan minik sporcunun da antrenmanlardaki performansı dikkat çekti. Baba Yüksel, "Turnavaya katılacak olan sporcumuzu hazırlayarak Ülkemizi en iyi ve centilmence temsil etmeye hazırız. Bu süreçte destek ve teşviklerini esirgemeyen başta belediye başkanımız Gökhan Demirağ’a ve herkese teşekkür ederiz" dedi.




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